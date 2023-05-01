Налог на недвижимость. Кого в 2023 году освободили от уплаты, а кому нужно платить

В Украине законом предусмотрена ежегодная уплата налога на недвижимое имущество собственниками квартир, домов и дач. Кому и сколько придется платить в 2023 году и кого во время войны освободили от уплаты налога.

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Граждане Украины, имеющие в собственности недвижимое имущество, должны до июля уплатить налог. Как объяснила юрист АО "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш, вопросу налога на недвижимость для физических лиц посвящена статья 266 Налогового кодекса Украины, плательщики такого налога — физические и юридические лица, в том числе нерезиденты, являющиеся владельцами объектов жилой или нежилой недвижимости, а объект налогообложения – жилая и нежилая недвижимость, в том числе, ее доля. "База налогообложения – общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе его долей", – отметила Ярина Паш.

Подсчитать площадь. Как определить сумму налога на недвижимость в Украине

Квартиры, коттеджи, дачи, частные дома, комнаты в коммунальных квартирах – площадь всего учитывается для подсчета суммы налога. Однако платить, согласно Налоговому кодексу, должны не все, а только те владельцы, у которых общая площадь квартиры составляет более 60 кв. м, а жилого дома – более 120 кв. м, а если в собственности разные типы объектов жилой недвижимости, то налог уплачивается при условии превышения площади 180 метров.

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Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner, говорит, что базой налогообложения налога на недвижимое имущество выступает общая площадь объекта жилой и нежилой недвижимости, в том числе, его долей. А ставки налога на недвижимость устанавливается по решению сельского, поселкового, городского совета или совета объединенных территориальных общин, в зависимости от месторасположения (зональности) и типов таких объектов недвижимости в размере, не превышающем 1,5% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января отчетного (налогового) года, за 1 кв. метр налогооблагаемой базы.

Если квартира не введена в эксплуатацию, платить налог не нужно Фото: abcnews

"Учитывая, что размер минимальной заработной платы по состоянию на 01.01.2023 года составляет 6700 грн., то предельный размер ставки налога на недвижимое имущество в 2023 году не должен превышать 100 грн. 50 коп. за 1 квадратный метр базы налогообложения. А подсчет суммы налога с объекта/объектов недвижимости, находящихся в собственности физических лиц, производится органами налоговой службы", — отметила Ярина Паш.

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В 2022 году предел ставки налога на недвижимость – 97,50 грн, а в 2023 году – 100,50 грн. "Приблизительно узнать ожидаемую сумму можно по формуле: общая площадь минус льготная площадь, на которую не начисляется налог, и остальное умножено на ставку налога", — говорит Игорь Ясько.

Сумма налога зависит от того, какова общая площадь всех объектов, принадлежащих одному владельцу Фото: Getty Images

Итак, например, у гражданки Валентины в собственности есть квартира площадью 65 квадратных метров и доля квартиры в размере 35 квадратных метров. Льготная площадь – 60 метров. И если ставка налога в регионе, например, 100,5 грн, к уплате будет начислено 5930 грн. А если, например, у соседа Валентины Арсена в собственности дом 160 квадратов и квартира 70 квадратов, то при расчете вычитается льготная площадь 180 кв. м. (площадь для недвижимости разных типов). Тогда владелец дома и квартиры Арсен оплатит разницу (50 метров) – 5025 грн.

Требуется уведомление-решение. Когда ждать письмо от налоговой в 2023 году

Юристы отмечают: ежегодно до 1 июля налоговой инспекцией владельцам недвижимого жилого и нежилого имущества направляются (вручаются) по месту регистрации налогоплательщика налоговое уведомление-решение об уплате суммы налога с указанием соответствующих платежных реквизитов сельских, поселковых, городских советов.

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"Налоговое обязательство за отчетный год по налогу на недвижимость уплачивается физическими лицами — в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения. Такие уведомления с соответствующими платежными реквизитами направляют налогоплательщикам по местонахождению каждого из объектов жилой и/или нежилой недвижимости до 1 июля года, следующего за отчетным годом", — объяснил Игорь Ясько.

В 2023 году действует льгота по уплате налога для некоторых категорий, в частности, если жилье было разрушено, или если объект налогообложения — в районе ведения боевых действий.

Он добавляет: если не получено налоговое уведомление-решение, нужно обратиться в налоговый орган по месту регистрации.

"Если контролирующий орган не направил (не вручил) налоговое уведомление-решение в сроки, установленные подпунктом 266.7.2 пункта 266.7 настоящей статьи, физические лица освобождаются от ответственности, предусмотренной настоящим Кодексом за несвоевременную уплату налогового обязательства", — пояснил Ясько. То есть, никаких штрафов за неуплату налога на недвижимость не будет, если налоговая не направила владельцу уведомления-решения.

Если налоговая вовремя не направила уведомления-решения, штраф за неуплату начислять не будут

А вот в случае получения уведомления и сознательной неуплаты есть ответственность. Если не оплатить в течение 30 дней, штраф — 10% от суммы долга, при задержке более 30 календарных дней — 20%. А далее на сумму денежного обязательства начисляется пеня за каждый календарный день просрочки уплаты денежного обязательства, включая день погашения из расчета 120 процентов годовых учетной ставки Национального банка Украины, действующей на каждый такой день. "Но если налог не уплачен из-за последствий военного положения, пеня не начисляется ", — отметил Игорь Ясько.

Заплатят не все. Кого в 2023 году освободили от уплаты налога на квадратные метры

На момент действия военного положения в закон внесены случаи, когда владельцы недвижимого имущества в 2023 году могут не платить налог на недвижимость. Об этом говорится в пп. 69.22 п. 69 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса.

От уплаты налога на недвижимое имущество в 2023 году освобождаются:

Владельцы жилья, оказавшегося на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия;

Владельцы недвижимости, расположенной на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ;

Владельцы жилья, потерявшего свою пригодность для проживания из-за военной агрессии РФ.

"Такое освобождение от уплаты налога предусмотрено за 2021 и 2022 налоговые (отчетные) годы", — подчеркнул Игорь Ясько.