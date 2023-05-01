Податок на нерухомість. Кого у 2023 році звільнили від сплати, а кому потрібно платити

В Україні законом передбачена щорічна сплата податку на нерухоме майно власниками квартир, будинків та дач. Кому та скільки доведеться платити у 2023 році та кого під час війни звільнили від сплати податку.

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Громадяни України, які мають у власності нерухоме майно, мають до липня сплатити податок. Як пояснила юристка АО "Місечко та Партнери" Ярина Паш, питанню податку на нерухомість для фізичних осіб присвячена стаття 266 Податкового кодексу України, платники такого податку — фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, а об‘єкт оподаткування — житлова та нежитлова нерухомість, в тому числі, її частка. "База оподаткування — загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток", — зазначила Ярина Паш.

Порахувати площу. Як визначити суму податку на нерухомість в Україні

Квартири, котеджі, дачі, приватні будинки, кімнати в комунальних квартирах – площа усього враховується для підрахунку суми податку. Проте платити, згідно з Податковим кодексом, мають не всі, а лише ті власники, у кого загальна площа квартири складає понад 60 кв. м, а житлового будинку — понад 120 кв. м, а якщо у власності — різні типи об'єктів житлової нерухомості, то податок сплачується за умови перевищення площі 180 метрів.

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Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner, каже, що базою оподаткування податку на нерухоме майно є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі, його часток. А ставки податку на нерухомість встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв метр бази оподаткування.

Якщо квартира не введена в експлуатацію, платити податок непотрібно Фото: abcnews

"Зважаючи на те, що розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023 року становить 6700 грн., то граничний розмір ставок податку на нерухоме майно в 2023 році не повинен перевищувати 100 грн. 50 коп. за 1 квадратний метр бази оподаткування. А обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється органами податкової служби", — зазначила Ярина Паш.

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У 2022 році межа ставки податку на нерухомість — 97,50 грн, а у 2023 році – 100,50 грн. "Приблизно дізнатися очікувану суму можна за формулою: загальна площа мінус пільгова площа, на яку не нараховується податок, і ця решта помножена на ставку податку", — каже Ігор Ясько.

Сума податку залежить від того, якою є загальна площа усіх об'єктів, що належать одному власнику Фото: Getty Images

Отже, наприклад, у громадянки Валентини у власності є квартира площею 65 квадратних метри та частка квартири у розмірі 35 квадратних метри. Пільгова площа – 60 метрів. І якщо ставка податку в регіоні, наприклад, 100,5 грн, до сплати буде нараховано 5930 грн. А якщо, наприклад, у сусіда Валентини Арсена у власності будинок 160 квадратів та квартира 70 квадратів, то при розрахунку віднімається пільгова площа 180 кв м. (площа для нерухомості різних типів). Тоді власник будинку та квартири Арсен сплатить за різницю (50 метрів) – 5025 грн.

Потрібне повідомлення-рішення. Коли чекати на лист від податкової у 2023 році

Юристи зауважують: щороку до 1 липня податковою інспекцією власникам нерухомого житлового та нежитлового майна надсилаються (вручаються) за місцем реєстрації платника податків податкове повідомлення-рішення про сплату суми податку із зазначенням відповідних платіжних реквізитів сільських, селищних, міських рад.

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"Податкове зобов’язання за звітний рік з податку на нерухомість сплачується фізичними особами — протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення (ППР). Такі ППР з відповідними платіжними реквізитами надсилають платникам податку за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості до 01 липня року, що настає за звітним роком", — пояснив Ігор Ясько.

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Він додає: якщо не надійшло податкове повідомлення-рішення, треба звернутися до податкового органу за місцем реєстрації.

"Якщо контролюючий орган не надіслав (не вручив) податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 цієї статті, фізичні особи звільняється від відповідальності, передбаченої цим Кодексом за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання", — пояснив Ясько. Тобто ніяких штрафів за несплату податку на нерухомість не буде, якщо податкова не надіслала власнику повідомлення-рішення.

Якщо податкова вчасно не надіслала повідомлення-рішення, штраф за несплату нараховувати не будуть

А от у випадку отримання повідомлення і свідомої несплати є відповідальність. Якщо не сплатити протягом 30 днів, штраф — 10% суми боргу, при затримці понад 30 календарних днів — 20%. А далі на суму грошового зобов’язання нараховується пеня за кожний календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання, включаючи день погашення, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на кожний такий день. "Але якщо податок не сплачено через наслідки воєнного стану, пеня не нараховується", — зазначив Ігор Ясько.

Заплатять не всі. Кого у 2023 році звільнили від сплати податку на квадратні метри

На час дії воєнного стану в закон внесені випадки, коли власники нерухомого майна у 2023 році можуть не сплачувати податок на нерухомість. Про це йдеться у пп. 69.22 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу.

Від сплати податку на нерухоме майно у 2023 році звільняються:

Власники житла, яке опинилося на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії;

Власники нерухомості, яка розміщена на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ;

Власники житла, котре втратило свою придатність для проживання, через військову агресію РФ.

"Таке звільнення від сплати податку передбачено за 2021 та 2022 податкові (звітні) роки", — підкреслив Ігор Ясько.