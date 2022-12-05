Карткові будиночки: як і чому в Україні планується обвал на ринку нерухомості

Під час війни девелоперські компанії в умовах падіння попиту на нерухомість та зростання собівартості будівництва опинилися у найважчій ситуації. Що чекає на гравців ринку?

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Після зупинки в лютому 2022 року в Києві відновили роботи далеко не на всіх будівельних майданчиках, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Новосілля відкладається. Як забудовники переносять терміни здачі нових будинків".

Зокрема, на інтернет-порталах, де зібрано інформацію про новобудови, на початку зими 2022 року ще є чимало об'єктів із позначкою: "Будівництво зупинено. Роботи не ведуться з лютого 2022 року". Серед них — ЖК великих, авторитетних столичних забудовників. Продаж на деяких таких проєктах припинено. Однак на присвячених нерухомості форумах інвестори обурюються, що в деяких випадках забудовник підвищує ціни та продовжує продаж на заморожених об'єктах.

Як пояснює Ірина Луханіна, експертка з нерухомості, деякі девелопери вже перебувають на межі внутрішнього дефолту — у ситуації, коли потрібно підвищувати ціни для інвесторів, бо продовжувати будівництво неможливо через зростання цін на будматеріали, паливо та логістику. При цьому, підвищивши ціни, забудовник навряд чи зможе залучити нових інвесторів за умов практичної відсутності попиту.

Однак поки що гучних скандалів, пов'язаних із катастрофою забудовників, на ринку ми не бачимо. За словами Володимира Семенцова, співзасновника та керівного партнера компанії INSPI Development, більшість девелоперів намагаються уникнути офіційного банкрутства та шукають способи знайти фінансування для продовження будівництва. Можливо, крах деяких із них — лише питання часу.

"Як не прикро це констатувати, але банкрутства будуть. Уже зараз деякі забудовники розуміють, що не зможуть продовжувати діяльність, і що їх об'єкти після війни добудовуватимуть інші компанії, — розказала в коментарі Фокусу Анна Мурашенко, комерційна директорка Really Building. — Я впевнена, що будуть державні програми щодо завершення таких будівництв, оскільки в країні будуть зацікавлені у збільшенні житлового фонду, а відповідно — якнайшвидшому введенні будинків в експлуатацію".

Тим часом Вікторія Берещак не прогнозує масового крахопаду в секторі нерухомості, але не заперечує можливість переформатування ринку. Тобто, втрату позицій чи відхід із ринку одних гравців і нарощування потужності інших.

"Переконана, що ні роки на ринку, ні бренд, побудований до війни, не врятують компанії, які зараз дають задню і з тих чи інших причин не будують або будують абияк. Тому, ймовірно, до закінчення війни кілька гучних імен можуть, як мінімум, втратити лідерство в київському регіоні, як максимум — піти в забуття", — розповіла Фокусу Берещак.

Докладно про проблеми на ринку нерухомості під час війни читайте у новому огляді Фокусу "Новосілля відкладається. Як забудовники переносять терміни здачі нових будинків". Раніше Фокус розповідав, які небезпеки для економіки принесе 2023.