Карточные домики: как и почему в Украине намечается обвал на рынке недвижимости

Во время войны девелоперские компании в условиях падения спроса на недвижимость и роста себестоимости строительства оказались в тяжелейшей ситуации. Что ожидает игроков рынка?

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После остановки в феврале 2022 года в Киеве возобновили работы далеко не на всех строительных площадках, о чем Фокус пишет в своем новом обзоре "Новоселье откладывается. Как застройщики переносят сроки сдачи новых домов".

В частности, на интернет-порталах, где собрана информация о новостройках, в начале зимы 2022 года еще есть немало объектов с отметкой: "Строительство остановлено. Работы не ведутся с февраля 2022 года". В их числе — ЖК крупных, авторитетных столичных застройщиков. Продажи на некоторых таких проектах приостановлены. Однако на посвященных недвижимости форумах инвесторы возмущаются, что в некоторых случаях застройщик повышает цены и продолжает продажи на замороженных объектах.

Как объясняет Ирина Луханина, эксперт по недвижимости, некоторые девелоперы уже находятся на грани внутреннего дефолта – в ситуации, когда нужно повышать цены для инвесторов, потому что продолжать строительство невозможно из-за роста цен на стройматериалы, топливо и логистику. При этом, повысив цены, застройщик вряд ли сможет привлечь новых инвесторов в условиях практического отсутствия спроса.

Однако пока громких скандалов, связанных с крушением застройщиков, на рынке мы не видим. По словам Владимира Семенцова, соучредителя и управляющего партнера компании INSPI Development, большинство девелоперов пытаются избежать официального банкротства и ищут способы найти финансирование для продолжения строительства. Возможно, крах некоторых из них – только вопрос времени.

"Как не досадно это констатировать, но банкротства будут. Уже сейчас некоторые застройщики понимают, что не смогут продолжать деятельность, и что их объекты после войны будут достраивать другие компании, — рассказала в комментарии Фокусу Анна Мурашенко, коммерческий директор Really Building. — Я уверена, что будут государственные программы по завершению таких строек, поскольку в стране будут заинтересованы в увеличении жилищного фонда, а соответственно — в скорейшем вводе домов в эксплуатацию".

Между тем Виктория Берещак не прогнозирует массового крахопада в секторе недвижимости, но не исключает переформатирование рынка. То есть, потерю позиций или уход с рынка одних игроков и наращивание мощности других.

"Убеждена, что ни годы на рынке, ни бренд, построенный до войны, не спасут компании, которые сейчас дают заднюю и по тем или иным причинам не строят или строят кое-как. Поэтому, вероятно, до окончания войны несколько громких имен могут, как минимум, потерять лидерство в киевском регионе, как максимум – уйти в забвение", — рассказала Фокусу Берещак.

Подробно о проблемах на рынке недвижимости во время войны читайте в новом обзоре Фокуса "Новоселье откладывается. Как застройщики переносят сроки сдачи новых домов". Ранее Фокус рассказывал, какие опасности для экономики принесет 2023 год.