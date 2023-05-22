Украина сокращает объемы агропроизводства: в Минагро озвучили масштаб проблемы

Как объяснил первый заместитель главы министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий, на фоне ограничений в работе зернового коридора Украина вынуждена экспортировать больше агропродукции в страны ЕС.

Несмотря на то, что украинский агросектор быстро адаптируется к сложным вызовам в условиях войны, в 2023 году аграрное производство снизится на 10% по сравнению с 2022 годом. При этом производительность, экспорт и внутренний рынок будут сохранены, сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

Так, по словам первого замглавы министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, из-за ограничений в работе зернового коридора Украина вынуждена экспортировать больше агропродукции в страны ЕС, поэтому последние недели были важны для сохранения экспорта украинской продукции.

Он также отметил, что решение Европейской комиссии о продлении на еще один год нулевых пошлин на экспорт из Украины является очень положительным сигналом и поддержкой.

Почему аграрии обрабатывают меньше земель, чем прежде

Как объяснил Фокусу в марте 2023 года президент Украинского Клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Петр Мельник, сокращение посевных площадей в Украине происходит из-за следующих факторов:

временная оккупация части территории Украины;

ведение активных боевых действий;

загрязнение территорий взрывоопасными предметами;

нахождение земель рядом с границей России и Беларуси.

Но это далеко не единственная причина, которая повлияет на будущий урожай украинских аграриев.

"Из-за низкой цены на основные сельскохозяйственные культуры на внутреннем рынке в этом году аграрии имеют значительные финансовые сложности. Однако все равно будут проводить посевную на всех своих территориях, скорее всего, без соблюдения необходимых технологических процедур, что отразится на уровне урожайности", — отметил Петр Мельник.

По его словам, в 2023 году можно ожидать уменьшение посевных площадей под зерновыми культурами на 2,4 млн. до 8,7 млн. га, и увеличение под масличными, соответственно, на 2,4 млн. до 9,7 млн. га.

Ранее Фокус рассказывал, кого из украинцев освободили от уплаты налогов за землю в период за 2021-2022 годы. Также напомним, что по состоянию на начало апреля украинские аграрии засеяли более 500 тысяч гектаров земли.