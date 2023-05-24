Вредные привычки. Сколько в Украине теневого горючего, алкоголя и сигарет и что с этим делать

Во время войны в Украине существенно возросла доля теневой подакцизной продукции, прежде всего, табачных изделий. Чем это грозит, какое наступление на теневой сектор готовится в государстве и сработают ли запланированные мероприятия.

В первый год российского полномасштабного вторжения Украину заполонили нелегальные сигареты, производимые и реализуемые без уплаты налогов. Бюро экономической безопасности часто сообщало о теневых структурах и их активной работе в разных уголках страны. Например, в апреле БЭБ отрапортовало, что детективы Бюро разоблачили подпольное промышленное производство табачных изделий в городе Белгород-Днестровский Одесской области. Там несколько граждан Украины организовали незаконное производство сигарет без марок акцизного налога, а реализация контрафакта происходила в теневом секторе, что привело к уклонению от уплаты акцизного налога в особо крупных размерах.

Фокус исследовал, сколько теряет государство из-за теневого сектора подакцизной продукции.

Бешеный рост. Сколько теневого табака в Украине и как изменялась его доля

По мнению Алены Шулимы, партнера Pragma Consulting Group, относительно нелегального рынка табачной продукции наиболее надежным источником информации, на который, в частности, ориентируются органы государственной власти, выступает "Мониторинг нелегальной торговли табачными изделиями в Украине", проводимый компанией "Кантар Украина" на систематической основе.

По данным их исследования, среднегодовой показатель объема нелегального рынка сигарет в Украине изменялся следующим образом:

2014 год: 1,7%;

2015 год: 1,1%;

2016 год: 1,3%

2017 год: 2,3;

2018 год: 4,4%;

2019 год: 6,6%;

2020 год: 6,9%

2021 год: 16,9%;

2022 год: 19,9%;

февраль 2023 года: 20,2%

В феврале 2023 года, согласно данным "Кантар Украина", структура нелегального рынка сигарет была следующей:

поддельная продукция: 7,9%;

Duty free или нелегально реализуемый в Украине экспорт: 10,8%;

контрабанда: 1,5%.

Условно, каждая пятая сигарета в Украине произведена в тени, из-за чего госбюджет теряет 19 — 22 млрд грн в год Фото: Getty Images

По оценкам экспертов Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), рынок алкогольной продукции находится в тени в пределах 40%, а потери бюджета от этого составляют 9 млрд грн ежегодно. Относительно табачной продукции в ЕБА разделяют видение исследования "KANTAR Украина", согласно которому уровень нелегальной продукции достигает 20,2%, а потери бюджета — 22 млрд грн ежегодно.

Кроме этого, собственное исследование теневого сектора по результатам 2022 года презентовала "Экономическая экспертная платформа". Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, с которым пообщался Фокус, приводит следующие данные относительно доли и динамики теневого рынка подакцизной продукции:

горючее: 11% (-15% с 2020 года), что соответствует потерям госбюджета около 10 млрд грн в год по сравнению с почти 20 млрд грн в 2020 году;

табак: 20% (+15% с 2020 года), что соответствует потерям бюджета 19 млрд грн в год;

алкогольная продукция: 36% (+2% с 2020 года), потери в пределах 11-12 млрд грн в год.

По словам Олега Гетмана, эти данные базируются на экономическом расчете на основе статистики относительно изменения объемов продаж горючего, сигарет и алкоголя. К 2023 году исследователи только начинают присматриваться, но уже отмечают, что есть положительные тенденции в сегменте табака, где, по предварительным оценкам, уровень тени должен уменьшиться до 18%.

Кроме прямых потерь госбюджета, Алена Шулима указывает на следующие негативные последствия тенизации рынков подакцизной продукции:

отсутствие контроля за качеством и вредное влияние на здоровье людей и окружающую среду;

искажение конкуренции на рынке и вытеснение легального бизнеса;

подкормка коррупции, ведь без связей на разных уровнях такие рынки вряд ли могли бы успешно функционировать.

"Вопрос борьбы с тенью должен быть приоритетом в контексте экономического восстановления, — заключает Анна Деревянко, исполнительный директор ЕБА. — Ведь когда, с одной стороны, видишь отсутствие результатов в борьбе с тенью, а с другой слышишь в бизнес-кругах информацию об усилении давления правоохранительных органов именно на прозрачный бизнес – возникает много риторических вопросов, чего Украина может достичь, следуя такому курсу. В частности, привлечь новые инвестиции это вряд ли поможет.

Собеседница Фокуса отдельно отмечает, что ситуация с теневым рынком напрямую влияет на репутацию Украины, и поэтому никак нельзя допустить, чтобы она ухудшилась, особенно сейчас.

Воспользовались войной. Почему теневой сектор расцветает во время полномасштабного вторжения

Для роста части теневой подакцизной продукции в Украине во время войны сложились определенные предпосылки.

"Война обусловила экономический кризис и резкое падение покупательной способности населения. Потребители ищут, где дешевле, и сознательно или нет переходят на нелегальный продукт, — комментирует Алена Шулима. — Кроме того, нелегальные рынки воспользовались проблемами легальных компаний, и пример тому — ситуация на рынке горючего, когда в условиях дефицита даже очень сознательные потребители, никогда не заправлявшиеся на подпольных колонках, на время стали их клиентами, поскольку это был едва ли не единственный выход".

Собеседница Фокуса добавляет, что в Украине и раньше система противодействия теневым рынкам не была достаточно эффективной, а война еще больше усугубила эту проблему. И хотя, по словам Шулимы, в начале полномасштабного вторжения такая борьба отошла на второй план, наступает время активной реализации системных государственных мер в этой сфере.

"Поскольку нефтегазовая группа импортируется, там действуют достаточно жесткие условия по уплате НДС сразу при импорте, и там сложнее манипулировать из-за того, что все прослеживается через Систему электронного администрирования НДС. В то время как сигареты почти все производятся в Украине и в условиях войны, когда правоохранители, в первую очередь, занимаются военными вопросами, очень легко продавать теневые сигареты через черные маленькие точки. И обе стороны – тысячи торговцев и восемь производителей, которых мы вычислили, – нашли друг друга", – рассказывает Олег Гетман.

Во время войны обедневшие потребители ищут, где подешевле, и сознательно или бессознательно переходят на нелегальный продукт Фото: Pixabay

Собеседник Фокуса уточняет, что для расчетов брали количество тонн сырья, которое все украинские производители сигарет заказывают за год, и сравнивали с объемом уплаченных налогов. Как выяснилось, белые производители с тонны платят примерно 3-5 млн грн налогов, в то время как некоторые другие, например, всего по 13 грн. Благодаря этим простым расчетам удалось обнаружить среди 40 исследованных производителей восьмерых "чернушников" и передать информацию о них временной следственной комиссии Верховной Рады Украины. Речь о следующих компаниях:

ООО "Табако Дом": 8 тыс. грн. налогов с тонны;

ООО "Украинское табачное производство": 26 тыс. грн. налогов с тонны;

ООО "Винниковская табачная фабрика": 1,31 млн. грн налогов с тонны;

ООО "Ферментационный завод "Тобако": 13 грн. налогов с тонны;

ООО "Империал Голд Тобако": 0 грн. налогов с тонны;

ООО "Потестас": 35 грн. налогов с тонны;

ООО "Империя.Табак. Лтд": 157 тыс. грн. налогов с тонны;

ООО "Юнайтед Табако": 2 тыс. грн. налогов с тонны.

То, что эти игроки рынка ощущали полную безнаказанность, Олег Гетман объясняет тем, что раньше никто, в том числе у налоговиков, почему-то не проводил подобную аналитическую работу и не сравнивал количество переработанных тонн сырья с уплаченными налогами.

В Украине вычислили восемь крупных производителей теневых сигарет

Испытание политической воли. Что нужно для преодоления теневого рынка подакцизных товаров

Опрошенные Фокусом эксперты отмечают, что после длительного застоя в борьбе с нелегальными рынками подакцизной продукции в Украине в этом направлении наблюдается некоторое оживление. В частности, Алена Шулима указывает, что недавно МВД провело очередную волну операции "Акциз", а на базе Офиса Генерального прокурора Украины создали специальную рабочую группу по координации работы правоохранительных органов в борьбе с теневой продукцией. Кроме этого, вопросы нелегальных рынков подакцизных товаров включили в план работы Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины (ВСК), о которой уже шла речь выше, а парламентский комитет по финансам, налоговой и таможенной политике недавно рассмотрел ситуацию на своем заседании.

Олег Гетман подтверждает рассмотрение вопроса на ВСК с участием всех руководителей правоохранительных органов — Национальной полиции, Бюро экономической безопасности, СБУ, где все получили определенные задачи и до следующего заседания ВСК, которое состоится 6 июня, должны провести комплексные проверки вышеупомянутых восьми производителей и около 300 черных торговых точек и доложить об этих мерах.

Крупным производителям, по мнению Олега Гетмана, грозит уже случившееся с одним из крупнейших теневых производителей сигарет — предприятием в Желтых Водах (ООО "Юнайтед Табако"), где еще осенью 2022 года производство остановили, а производственные линии отвезли на склад хранения. Между тем , розничные торговые точки ожидает отзыв лицензии, если она вообще была, а если торговля велась полностью в черную — штраф 17 тыс. грн и изъятие всей продукции.

Теневых производителей сигарет в Украине ждут проверки

Опрошенные Фокусом эксперты ожидают продолжения решительной борьбы с тенью на самом высоком уровне.

По мнению Алены Шулимы, для эффективного противодействия теневым рынкам подакцизной продукции необходима политическая воля на уровне Президента, Парламента и Правительства и разработка комплексных стратегий по борьбе с теневыми рынками подакцизной продукции, которые будут координировать работу контролирующих и правоохранительных органов, внесение изменений в законодательство, привлечение сознательного, общественности, медиа, легального бизнеса

И хотя по мнению собеседницы Фокуса, внесение изменений в законодательство само по себе проблему не решит, уместны следующие инициативы:

криминализация контрабанды подакцизных товаров;

усиление контроля за оборудованием и производством продукции для продажи в магазинах беспошлинной торговли (дьюти фри);

введение контроля за выращиванием табака в Украине.

В контексте рынка алкогольной продукции в ЕБА называют следующий перечень возможных мер:

введение прозрачных и равных условий торговли алкогольными напитками в сети Интернет;

на всех этапах обеспечить прозрачность процедур обращения с конфискованными алкогольными напитками ;

оперативно завершить Программу реформирования и развития спиртовой отрасли на 2020-2023 годы, в частности, приватизацию государственных спиртзаводов.

"Для всех трех типов подакцизной продукции — горючего, алкоголя и сигарет — стоит ввести механизм стимулирования покупателя к проверке фискальных чеков в виде финансовой лотереи или кэшбека, уже работающей во многих странах Европы. Таким образом потребитель мотивируется требовать чек и проверять, не является ли он псевдофискальным ", — продолжает Олег Гетман. По информации собеседника Фокуса, законопроект с подобными предложениями уже несколько месяцев лежит в налоговом комитете Верховной Рады.

Кроме этого, Олег Гетман считает, что на период военного времени следует запретить в дьюти фри продавать продукцию, которая производится на украинском рынке, или требовать ее продажи с полной уплатой акциза. Ибо абсолютное большинство черной продукции, попадающей на внутренний рынок, производится серыми предприятиями вроде бы для дьюти фри, куда на самом деле не попадает. Соответствующий законопроект, по информации депутата Ярослава Железняка, уже направлен в Верховную Раду.

Однако отдельные инициативы, которые сейчас обсуждаются, вызывают у экспертов определенные опасения.

"Бизнес категорически против внедрения любых инструментов, направленных на учет каждой отдельной бутылки алкогольного напитка на всех этапах товародвижения. Поскольку предприниматели работают с партиями, а не бутылками, соответственно и отслеживание в цепочке поставок каждой бутылки потребует значительного дополнительного человеческого, технического и финансового". ресурса, тогда как на сегодняшний день уже существует достаточное количество процедур и инструментов выявления нелегальных алкогольных напитков на рынке", — выражает позицию ЕБА Анна Деревянко.

Напомним, речь идет о законодательных инициативах №8286, №8287 по обеспечению электронной прослеживаемости обращения алкогольных напитков и табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, за которые в первом чтении Верховная Рада проголосовала 12 января.

Кроме этого, критику вызывает идея, которая, по информации Фокуса, имеет некоторых сторонников в Офисе президента — а именно предложение запрета продажи подакцизной продукции за наличные деньги. По мнению Олега Гетмана, это никак не поможет в борьбе с тенью, ведь те, кто продают в черную будут игнорировать и эти требования законодательства.

Важно У Зеленского предлагают запретить продавать алкоголь и сигареты за наличку

Опрошенные Фокусом эксперты предупреждают о рисках увеличения налоговой нагрузки на такую продукцию, на что в условиях войны теоретически могут пойти власти для увеличения налоговых поступлений.

"Поднятие налогов в этой сфере в большинстве случаев коммуникируется как увеличение поступлений в бюджет, а на практике это часто срабатывает наоборот, поскольку именно в условиях высокого уровня налогообложения такие рынки выгодны для тенизации", — рассуждает Алена Шулима.