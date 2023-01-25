У Зеленского предлагают запретить продавать алкоголь и сигареты за наличку

Подобная практика, по словам замглавы ОП Ростислава Шурмы, применялась во время топливного кризиса, когда все АЗС отпускали бензин и дизель исключительно по безналичному расчету.

Related video

Офис президента инициирует введение запрета на продажу сигарет и алкогольных напитков за наличные средства. Об этом 24 января во время брифинга заявил замглавы ОП Ростислав Шурма.

По его словам, акцизный налог может стать одним из компенсаторов для будущей налоговой реформы в Украине, которую Офис президента предлагает провести в стране. Отдельно Ростислав Шурма предупредил, что в ходе реформирования ставки украинских налогов будут приведены к среднеевропейским показателям.

"Мы рассматриваем повышение налогообложения вредного потребления. Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням", — продолжил замглавы ОП и предупредил, что повышение акцизов будет проводиться вместе с улучшением администрирования налогов.

В рамках налоговой реформы Офис президента, по словам Шурмы, готовит два фундаментальных изменения. Первое — электронный акциз. Вместо бумажных акцизных марок на продукцию будут наноситься уникальные QR-коды, с помощью которых можно будет отследить производство товара и информацию об изготовителе.

Второе изменение, как отметил Шурма, это введение запрета на продажу сигарет и алкогольных напитков за наличные средства.

"Другой концепт мы еще обсуждаем, решение не приняли. Но чтобы эта система заработала, нам нужно перевести расчеты за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, то есть в оплату картой", — продолжил замглавы ОП.

Шурма добавил, что подобная практика активно применялась во время топливного кризиса, когда все АЗС отпускали бензин и дизель исключительно по безналичному расчету. Дискомфорт при таких нововведениях длился для клиентов одну-две недели, и у Зеленского рассчитывают, что изменения позволят "обелить" оборот алкогольных напитков и сигарет в Украине.

Отметим, что после Нового года Министерство финансов анонсировало законопроект, которым предусмотрено отмену ряда налоговых льгот для бизнеса, введенных в первые дни полномасштабной войны. В документе ведомства говорится о том, что упрощенное налогообложение должно действовать до прекращения или отмены военного, чрезвычайного положения на территории Украины, но не позднее 1 июля 2023 года.

Также Фокус в своем материале детально рассказывал, кому в Украине нужно декларировать доходы в 2023 году.