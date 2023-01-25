У Зеленського пропонують заборонити продавати алкоголь та цигарки за готівку

Така практика, за словами заступника голови ОП Ростислава Шурми, застосовувалася під час паливної кризи, коли всі АЗС відпускали бензин і дизель лише за безготівковим розрахунком.

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Офіс президента ініціює запровадження заборони на продаж цигарок та алкогольних напоїв за готівку. Про це 24 січня під час брифінгу заявив заступник голови ОП Ростислав Шурма.

За його словами, акцизний податок може стати одним із компенсаторів для майбутньої податкової реформи в Україні, яку Офіс президента пропонує провести у країні. Окремо Ростислав Шурма попередив, що під час реформування ставки українських податків буде приведено до середньоєвропейських показників.

"Ми розглядаємо підвищення оподаткування шкідливого споживання. Це тютюн, алкоголь і викопне паливо. У межах реформи ми приводитимемо ставки податків до середньоєвропейських рівнів", — продовжив заступник глави ОП і попередив, що підвищення акцизів проводитиметься разом із покращенням адміністрування податків.

У межах податкової реформи Офіс президента, за словами Шурми, готує дві фундаментальні зміни. Перша — електронний акциз. Замість паперових акцизних марок на продукцію наноситимуться унікальні QR-коди, за допомогою яких можна буде відстежити виробництво товару та інформацію про виробника.

Друга зміна, як зазначив Шурма, це запровадження заборони на продаж цигарок та алкогольних напоїв за готівку.

"Інший концепт ми ще обговорюємо, рішення не ухвалили. Але щоб ця система запрацювала, нам потрібно перевести розрахунки за підакцизні товари лише у безготівковий формат, тобто в оплату карткою", — продовжив заступник голови ОП.

Шурма додав, що така практика активно застосовувалася під час паливної кризи, коли всі АЗС відпускали бензин та дизель лише за безготівковим розрахунком. Дискомфорт за таких нововведень тривав для клієнтів один-два тижні, і у Зеленського розраховують, що зміни дозволять "відбілити" оборот алкогольних напоїв та цигарок в Україні.

Зазначимо, що після Нового року Міністерство фінансів анонсувало законопроєкт, яким передбачено скасування низки податкових пільг для бізнесу, запроваджених у перші дні повномасштабної війни. У документі відомства йдеться про те, що спрощене оподаткування має діяти до припинення чи скасування воєнного, надзвичайного стану на території України, але не пізніше від 1 липня 2023 року.

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