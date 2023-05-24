Перебои со светом после обстрелов РФ: в каких регионах есть проблемы с электричеством

В министерстве энергетики отмечают, что, несмотря на сложнейшую ситуацию после обстрелов, энергетическая система работает стабильно.

ВС РФ продолжают наносить удары по прифронтовым и приграничным территориям Украины. Россияне целятся в энергетическую инфраструктуру, поэтому в некоторых населенных пунктах отсутствует электроэнергия. Об этом 23 мая заявили в Министерстве энергетики.

В каких регионах проблемы со светом

По данным ведомства, в Донецкой области из-за боевых действий обесточены 14 населенных пунктов, без света остались почти 9 тысяч потребителей.

"После последнего массированного обстрела обесточенной остается шахта. Вторую удалось заживить", — отчитываются в министерстве.

Также в после обстрелов в Запорожской области обесточены 4 населенных пункта, а в Сумской без энергоснабжения остались 2,4 тысячи потребителей.

"Кроме этого, из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Харьковской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", — добавляют в Минэнерго.

При этом в министерстве отмечают, что, несмотря на сложнейшую ситуацию после обстрелов, энергетическая система работает стабильно. Продолжается ремонтная кампания на объектах генерации и сетях.

Какая ситуация в энергосистеме

Даже на фоне продолжающихся обстрелов производимой электроэнергии хватает для покрытия потребностей потребителей. По информации "Укрэнерго", по состоянию на 23 мая имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать на протяжении всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления.

"Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции. Постепенно выходят в ремонт энергоблоки атомных и тепловых электростанций", — рассказали в компании.

Напомним, с мая большая часть атомных энергоблоков в Украине прекратят работу в рамках плановых ремонтов и модернизации. Тем временем в "Энергоатоме" сообщили, что украинцы вряд ли почувствуют из-за этого какие-либо неудобства, поскольку недостаток электроэнергии будут компенсировать за счет теплостанций и импорта.

Также в "Укренерго" 17 мая рассказали, будут ли летом украинцам отключать свет. По словам председателя компании Владимира Кудрицкого, дефицит генерации собираются покрывать за счет импорта тока из Европы и с помощью увеличения мощности тепловой генерации