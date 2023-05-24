Украина останавливает экспорт электроэнергии в ЕС: что происходит

Энергетики снова призвали граждан рационально потреблять электрическую энергию, чтобы энергосистема могла работать стабильно вечером, а именно с 19.00 до 22.00.

Украина отказалась от экспорта электроэнергии в другие страны, поскольку нуждается в покрытии собственного потребления. Об этом 24 мая сообщили в "Укрэнерго".

"Отсутствие экспорта электроэнергии из Украины связано с необходимостью покрыть внутренние потребности страны в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления", — сказано в сообщении.

При этом утверждается, что собственной электроэнергией Украина сейчас обеспечена и все потребители могут пользоваться светом.

"Имеющиеся ресурсы воды позволяют гидроэлектростанциям работать в течение всех суток, а также увеличивать свою генерацию для покрытия утренних и вечерних пиков потребления, для чего также максимально привлекаются мощности тепловых электростанций. Впрочем, постепенно снижается половодье, что будет влиять на работу гидроэлектростанций. В дневные часы активно работают солнечные и ветровые электростанции", — отметили в "Укрэнерго".

В то же время специалисты постепенно останавливают энергоблоки атомных и тепловых электростанций, которые нуждаются в ремонте. А работы на энергоблоках атомных электростанций уже стартовали.

Энергетики также призывают граждан рационально потреблять электрическую энергию, чтобы энергосистема могла работать стабильно вечером, а именно с 19.00 до 22.00.

"Перенесите, по возможности, потребление на утро, день или ночь, уменьшите использование мощных электроприборов именно в вечерние часы. Тогда диспетчерам Укрэнерго будет легче в эти часы наибольшего потребления удерживать баланс между производством и потреблением электроэнергии, который является залогом стабильной работы энергосистемы", — добавили в компании.

Напомним, в "Укренерго" 17 мая рассказали, будут ли летом украинцам отключать свет. По словам председателя компании Владимира Кудрицкого, дефицит генерации собираются покрывать за счет импорта тока из Европы и с помощью увеличения мощности тепловой генерации