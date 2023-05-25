"Нет выбора": Украина пропускает через свою территорию нефть из РФ, чтобы давить на Кремль, — WP

По словам журналистов, Украина находится в затруднительном положении. Стране нужны деньги, но контракты с РФ приносят Кремлю миллионы долларов и помогают финансировать его военную машину.

Несмотря на полномасштабное вторжение РФ, Украина до сих пор пропускает российскую нефть и газ через свою территорию. Киев настаивает на том, что у него практически нет другого выбора, кроме как поддерживать свои собственные коммерческие сделки с Москвой. Об этом пишет издание The Washington Post.

По словам неназванных украинских чиновников, контракты с РФ дают определенные рычаги воздействия на Кремль и помогают ограничивать места, где российские военные наносят авиаудары.

Сообщается, что Алексей Чернышов, исполнительный директор "Нафтогаза", признал, что Украина все еще ведет дела с Россией. Украина не может и не должна закрывать трубопроводы, как для того, чтобы претендовать на остаточный доход, так и потому, что некоторые из европейских сторонников Киева по-прежнему зависит от российской нефти и газа.

Журналисты отметили, что, согласно секретным документам Пентагона, которые попали в сеть, президент Владимир Зеленский якобы рассматривал возможность подрыва трубопровода "Дружба". Однако официальные лица США усомнились в серьезности угроз, которые могли быть вспышкой недовольства премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, озвучившим прокремлевские позиции.

По словам источников, Украина находится в затруднительном положении. Контракты приносят Кремлю миллионы долларов и помогают финансировать военную машину РФ. Однако самой Украине также нужны деньги, которые она зарабатывает на транзите, является хорошим партнером для стран Европы.

Напомним, что журнал Spiegel сообщил, что Индия и Турция помогают России экспортировать нефть. Морские порты в Индии каждый месяц принимают порядка 70 танкеров с нефтью из РФ. В апреле эта страна опередила Саудовскую Аравию как поставщик, хотя и не обладает большими нефтяными запасами, отмечают специалисты компании Kpler.

Кроме того, 24 мая стало известно, что Украина останавливает экспорт электроэнергии в ЕС. Энергетики снова призвали граждан рационально потреблять электрическую энергию, чтобы энергосистема могла работать стабильно вечером, а именно с 19.00 до 22.00.