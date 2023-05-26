"Не покрывает даже передачу": в "Укрэнерго" объяснили, зачем нужно поднимать цены на свет (видео)

Из-за текущего тарифа поставщики электроэнергии населению не рассчитываются с "Укрэнерго", и на рынке образуются огромные долги, сообщил бывший заместитель гендиректора "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян.

Текущий тариф на электроэнергию не покрывает даже стоимость ее доставки, а на рынке энергоуслуг создаются огромные долги. Об этом сказал экс-заместитель гендиректора "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян в ходе дискуссии специалистов в области энергетики Energy Freedom by Energy Club.

По его словам, поставщики универсальных услуг, поставляющие электроэнергию населению, не рассчитываются с "Укрэнерго" из-за текущего тарифа. Поэтому на рынке образуются огромные долги.

"Сегодняшняя цена не покрывает даже передачу и распределение электроэнергии, ну так не может быть. Мы должны четко предусмотреть ресурс, откуда эти деньги брать, а не постоянно создавать долги по всей цепи производства и потребления электроэнергии", — сказал Бно-Айриан.

Он добавил, что для того, чтобы и дальше поддерживать тариф для населения, нужно четко предусмотреть источник средств для этого, а цены на электроэнергию должны быть максимально рыночными.

"Поэтому нужно решение и нужно честно об этом говорить. Считать и искать оптимальные пути для тех слоев населения, которые максимально должны быть защищены", — сказал он.

Напомним, что по данным "Укрэнерго", ВС РФ выпустили по энергообъектам Украины более тысячи ракет и дронов, из которых 250 достигли цели. Чтобы отремонтировать оборудование компании, нужно около 1 млрд долларов.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в Украине хотят пересмотреть дважды — в июне и июле-декабре.