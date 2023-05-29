Пенсии в Украине: кто в июне может получить надбавки от 100 до 1200 гривен

Размер выплат, как отмечают в ПФУ, будет зависеть от нескольких составляющих — страховой стаж и сумма зарплаты.

В Пенсионном фонде Украины рассказали о повышении социальных выплат, которое произойдет в июне "задним числом". На какую сумму могут рассчитывать украинцы в ближайшее время.

Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко рассказала, что работающих пенсионеров уже в июне ждет перерасчет пенсий. Они смогут получить повышенные выплаты за предыдущие месяцы, а именно: апрель, май и июнь, но оно может оказаться на существенным.

Размер пересчитанных пенсий зависит от нескольких составляющих:

страховой стаж;

зарплата, которую получает работающий пенсионер.

"Повышение у каждого будет свое. Может быть и 100 грн, а может и 1000-1200 грн. Все зависит от того, какие показатели имел человек, работая последние два года. А также при прересчете пенсий учитывается зарплата с 1 июля 2000 года. То есть со времени последнего перерасчета к этому периоду сейчас досчитается еще два года: с 1 марта 2021-го по 28 февраля 2023 года", – говорится в сообщении.

Перерасчет в июне коснется пенсионеров, которые после назначения пенсий отработали 2 года. Также речь о тех, кому за последние 24 месяца не проводили индексацию, но они перестали работать спустя несколько месяцев после прошлого перерасчета.

Их новая сумма выплат будет с учетом только этих нескольких месяцев.

Напомним, 26 мая аналитики сообщали, что женщины в Украине получают пенсию меньше, чем у мужчин. Средняя пенсия в Украине в первом квартале 2023 года составляет 5 238 гривен, в то время как средняя пенсия женщин составила 3 926 гривен, а мужчин — 5 701 грн.