Недостаток генерации: украинцев предупредили о возможных отключениях света летом (видео)

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, ограничения прежде всего могут коснуться бизнеса.

Вследствие недостаточной генерации в июле и августе Украине может грозить возобновление отключений электроснабжения, причем в первую очередь поставки энергоресурса будут ограничены для предприятий. Такое предупреждение 29 мая сделал Александр Харченко, директор Центра исследования энергетики, в эфире национального телемарафона.

Харченко подчеркнул, что несколько дней назад компаниям НЭК "Укрэнерго" уже пришлось обратиться за аварийной помощью к Румынии и Польше.

"В настоящее время ситуация такова, что в июле и августе вполне возможно придется снова прибегнуть к отключениям в качестве меры балансировки энергетической системы. Просто потому, что генерации недостаточно, она не может покрыть пиковые часы потребления", — отметил Харченко.

По мнению эксперта, первыми, кто столкнется с отключениями, будут представители бизнеса, а не обычные потребители. Харченко предположил, что у бизнеса будет два варианта: импортировать электричество из Европы или вовсе не работать. При этом он отметил, что европейская электроэнергия стоит в 2-2,5 раза дороже, чем в Украине.

Напомним, 19 мая сообщалось о том, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), объявила о намерении пересмотреть тарифы на распределение электроэнергии операторам систем распределения. Тарифы будут пересмотрены дважды: в июне и июле-декабре.

26 мая бывший заместителя генерального директора "Укрэнерго" Михаил Бно-Айриян сообщил, что из-за текущего тарифа на электроэнергию, поставщики не могут рассчитаться с "Укрэнерго", и на рынке накапливаются значительные задолженности.