В Украине появятся специальные пенсии: кому будут доплачивать больше 5 тысяч гривен

Все претендующие на эту пенсию лица должны быть реабилитированы в установленном законом порядке.

В Украине появятся специальные пенсии за особые заслуги гражданам, которым присваивали статус борцов за независимость в XX веке. Соответствующие изменения предусмотрены в законопроекте № 8032.

Известно, что размер пенсии установлен на уровне двух прожиточных минимумов для граждан, которые утратили трудоспособность. То есть, в 2023 году пенсия составит 5 016 гривен.

В объяснительной записке к законопроекту сказано, что из-за ненадлежащего внимания к борцам за независимость Украины в ХХ веке государство не ведет упорядоченный учет этих лиц, в том числе и тех из них, кто был лишен свободы за политические и религиозные убеждения.

"По ориентировочным оценкам количество людей, подпадающих под определенные законопроектом критерии, исчисляемые десятками, максимум – несколькими сотням. Это число, к сожалению, с каждым годом уменьшается", — сказано в документе.

Предполагается, что выплата ежегодно будет повышаться. Статус получателей регулируется законами:

"О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в XX веке", который был принят еще в 2015 году;

"О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" – речь идет о тех, кто подвергся репрессиям по политическим или религиозным мотивам в форме лишения свободы или принудительного безосновательного помещения здорового человека в психиатрическое учреждение.

При этом все претендующие на эту пенсию лица должны быть реабилитированы в установленном законом порядке.

Тем временем аналитики выяснили, что женщины в Украине получают пенсию меньше, чем у мужчин. Так, средняя пенсия в Украине в первом квартале 2023 года составляет 5 238 гривен, в то время как средняя пенсия женщин составила 3 926 гривен, а мужчин — 5 701 грн.

Также Фокус сообщал о повышении социальных выплат, которое произойдет в июне "задним числом". Директор Департамента пенсионного обеспечения, страховых выплат, социальных услуг, жилищных субсидий и льгот Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко рассказала, что работающих пенсионеров уже в июне ждет перерасчет пенсий.