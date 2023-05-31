Поставщики обнародовали цены на газ: изменится ли стоимость для украинцев в июне

В первый месяц лета газовый рынок Украины будет представлен 12 поставщиками. Все они уже обнародовали свои тарифы.

В июне 2023 года цена на газ для украинцев останется без изменений. Платить за газ бытовые потребители будут от 7,70 до 9,99 грн/куб. м. При этом для подавляющего большинства домохозяйств цена будет на уровне 7,96 грн. Об этом свидетельствуют данные "ГазПравда".

Какие тарифы у поставщиков

Всего 12 газоснабжающих компаний опубликовали свои цены на июнь в рамках годовых фиксированных тарифов. У 7 поставщиков цена ниже 8 грн, еще у 5 – выше.

Самый низкий тариф установлен у поставщика "Эру людям" – 7,7 грн/куб. м. Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" оставила тариф в размере 7,96 грн – компания обслуживает большинство населения, 98%, или около 12,4 млн семей.

Подавляющее большинство домохозяйств в июне будут платить за газ 7,96 грн Фото: ГазПравда

Компания "Ритейл Сервис" (ТМ "СвитлоГаз") продает клиентам ресурс по 9,99 грн/куб. м – это самая высокая цена в Украине для бытовых потребителей.

Украина отказывается от импортного газа

Новый осенне-зимний период Украина хочет пройти исключительно с газом собственной добычи. Для этого в "Нафтогазе" планируют добыть 13,5 миллиарда кубометров топлива в течение 2023 года.

По словам главы правления компании Алексея Чернышова, с начала года Украина ввела в эксплуатацию 7 скважин с высоким уровнем добычи газа. Каждая из них обеспечивает более 100 тысяч кубометров в сутки.

"Украина занимает второе место в Европе по подтвержденным запасам газа. Мы должны, наконец, начать использовать этот потенциал. В 2023 году планируем добыть 13,5 миллиарда кубометров газа. Также есть определенные ожидания от частных добытчиков. В этом году украинского газа будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон 2023-2024 без импорта", – сказал он.

Тем временем в конце мая стало известно, что ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и оператор польской газотранспортной системы (ГТС) компания Gaz System хотят построить газопровод и газоизмерительную станцию со стороны Gaz System.

Также Фокус писал, почему цены на газ на европейских биржах летом 2023 года могут снижаться до уровня ниже нуля.