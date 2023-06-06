Теракт на Каховской ГЭС: во сколько обойдется восстановление станции и зачем это Украине

По словам главы "Укргидроэнерго" Игоря Сироты, кроме стабилизирующей роли для энергосистемы водохранилище Каховской ГЭС обеспечивало водой огромное количество украинцев и предприятий.

Заново отстроить Каховскую ГЭС в Херсонской области, которую 6 июня разрушили российские оккупационные войска, обойдется в сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. Об этом завил в интервью изданию Forbes Ukraine глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

"Кроме самой станции отстраивать придется мостовую и железнодорожный переход. Все это разрушено", — отметил он.

По словам Игоря Сироты, построить Каховскую ГЭС заново можно в течение пяти лет, если работы будут продолжаться 24 на 7.

"Сегодня уже проговорили этот вопрос с проектным институтом. К нам уже обратились строители из Италии и Турции", — добавил глава "Укргидроэнерго".

Он также отметил, что кроме стабилизирующей роли для энергосистемы, водохранилище Каховской ГЭС обеспечивало водой огромное количество украинцев и предприятия.

Подрыв Каховской ГЭС: что будет с энергостабильностью Украины

По словам эксперта по энергетике Украинского института будущего Андриана Прокипа, сейчас энергосистема не меняет своего режима работы. Следовательно, потребителям обеспечивается предоставление услуг по электроснабжению.

"Для нашей энергосистемы, безусловно, повреждение ГЭС — это потеря мощностей, но это не будет иметь существенного влияния на систему, ведь станция уже не генерировала электроэнергию. А с учетом падения уровня потребления, уровень влияния на энергосистему минимальный, если не нулевой. Если сравнить с другими последствиями – социальными, экологическими, гуманитарными, то потеря Каховской ГЭС именно с точки зрения генерации электроэнергии – вообще ни о чем. Ключевое – именно эти последствия гуманитарные, социальные, экономические, связанные с затоплением территории", — говорит Андриан Прокип.

Более того, опрошенные Фокусом эксперты говорят, что должно пройти не менее нескольких дней, чтобы понять, как подрыв ГЭС будет влиять на ситуацию в энергосистеме. Однако сегодня, 6 июня, в компании "Укрэнерго" заявили, что подрыв российскими оккупационными войсками Каховской ГЭС и вызванные этим разрушения не повлияли на стабильную работу энергосистемы, а "Укрэнерго" совместно с "Укргидроэнерго" контролируют ситуацию, проводится оценка рисков.

Ранее министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец заявлял о том, что в результате падения уровня воды в Каховском водохранилище без доступа к питьевой воде могут остаться более 1 млн украинцев.