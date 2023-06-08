Пенсии в Украине: кто из граждан может получить сразу шесть выплат

Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Пенсионеры, которые планируют выехать за пределы Украины на постоянное место жительства, имеют право на выплату сразу 6 пенсий. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

"В соответствии с законом пенсия в Украине выплачивается ежемесячно до 25 числа через отделение "Укрпочты" или через банк по указанному в заявлении месту проживания пенсионера в пределах Украины. Во время пребывания пенсионера за границей пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины ", — говорится в сообщении.

В ПФУ отмечают, если пенсионер выезжает на постоянное место жительства за границу, то перед выездом может получить назначенную в Украине пенсию за шесть месяцев вперед со следующего месяца после снятия с учета по месту жительства. Для этого необходимо написать соответствующее заявление в управлении Пенсионного фонда.

Такой порядок выплаты пенсий в случае выезда за границу определен статьями 47, 51 Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, что в Украине был принят законопроект, согласно которому политзаключенные коммунистического режима СССР получат пенсии за особые заслуги перед Украиной. Он гарантирует выплату надбавок к пенсии в размере 4200 грн. в месяц с последующей индексацией.

В Украине граждане могут получать пенсии не только по возрасту, потере кормильца и инвалидности, но и по выслуге лет. Условия назначения и продолжительность специального стажа работы, дающей право на назначение пенсии за выслугу лет, зависит от профессий, на которых работал человек.