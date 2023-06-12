Дешевый борщ: смогут ли украинцы увидеть падение стоимости борщевого набора

По мнению экспертов, тех цен, которые были в 2022 году, не следует ожидать. Ибо затраты на выращивание овощей существенно увеличились.

В Украине начинается сезон снижения цен на овощи. Об этом пишет Фокус в своем материале "Новый урожай, катастрофа на ГЭС и тарифы. Что с ценами в Украине и будут ли дешеветь продукты".

По словам председателя Всеукраинского аграрного совета Дениса Марчука, речь идет о периоде традиционного насыщения рынка овощами, выращенными на открытой почве домашними хозяйствами и фермерами.

"Это касается и семян, и средств защиты, и удобрений — все подорожало на 35-40%", — говорит Марчук.

Но тех цен, которые были в прошлом году, не следует ожидать. Ибо затраты на выращивание овощей существенно увеличились. Так, цены на овощи борщевого набора за май 2023 выросли. Например, капуста белокочанная подорожала вдвое — до 60,32 грн/кг. Свекла – до 10,33 грн/кг (+17,0%), лук репчатый – до 67,92 грн/кг (+19,5%), морковь – до 64,87 грн/кг (+34,0%), картофель – до 12,35 грн/кг (+26,1%). Причина ясна – это все овощи прошлогоднего урожая, запас которых быстро тает.

"Инфляцию может замедлить фактор традиционных сезонных низких цен на плодоовощную группу из открытого грунта нашей территории. То есть продукты борщевого набора, традиционные украинские фрукты будут падать в цене на 15-20%", — говорит экономист Олег Пендзин.

При этом ожидать существенного влияния на ценовую ситуацию на рынке плодоовощных в связи с подрывом Каховской ГЭС не стоит, говорит Иван Томич, глава Союза украинского селянства. По его мнению, если учесть прошлогодние объемы поставок из Херсонской области, цены на овощи и арбузы могут вырасти в пределах 5-8%.

К слову, каким в целом должен быть показатель инфляции в 2023 году Фокус анализировал в своем новом обзоре "Дорогая еда. Будет ли в Украине дорожать гречка и что влияет на цены"

Напомним также, ранее Фокус объяснял, как сильно в Украине изменилась стоимость коммунальных услуг. Как свидетельствуют данные Госстата, коммуналка за год подорожала в целом на 4,3% (сентябрь 2022 года к сентябрю 2021).