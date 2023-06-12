Новый урожай, катастрофа на ГЭС и тарифы. Что с ценами в Украине и будут ли дешеветь продукты

В Украине уже в апреле цены прекратили активный рост, а в мае традиционное начало сбора собственного урожая овощей и фруктов тоже помогло сдержать инфляцию. Однако сложные новости с фронта, катастрофическая ситуация на юге из-за теракта россиян на Каховской ГЭС и некоторые другие факторы вполне способны изменить тенденцию.

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В мае, как и в апреле, стала заметна тенденция замедления темпов роста потребительских цен. Как сообщили в Госстате, индекс потребительских цен в мае составил 0,3%, а в годовом исчислении индекс цен уменьшился до 15,6%. Среди важных положительных факторов — начало сезона урожая фруктов и овощей отечественного производства. Еще один фактор – цены на горючее, которые в мае начали снижаться на фоне сложившихся запасов и отсутствия дефицита. Конечно, стабильность валютного курса на наличном рынке придала уверенности импортерам, не повышавшим цены на ввозимые из-за границы товары.

"Замедление [потребительской инфляции в мае] отражало влияние достаточного предложения продовольствия и горючего, укрепление гривны на наличном валютном рынке, улучшение инфляционных ожиданий, а также эффект базы сравнения", — говорится в новом Ежемесячном макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ.

Гречка дешевеет, капуста дорожает: как изменились цены на основные продукты

Больше всего среди плодово-ягодных в мае по сравнению с апрелем подорожали яблоки – на 73,9% до 32,55 грн/кг. Такие данные приводят в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики", ссылаясь на данные Министерства финансов. Лимоны прибавили в цене 32,1% и стоят 70,84 грн/кг. Ценники на апельсины и бананы практически не изменились: 55,87 грн/кг (-0,1%) и 63,05 грн/кг (-2,9%) соответственно. Клубника в мае стоила в среднем 114,07 грн/кг.

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Вместе с тем, цены на овощи борщевого набора за май выросли. Капуста белокочанная подорожала вдвое — до 60,32 грн/кг. Свекла – до 10,33 грн/кг (+17,0%), лук репчатый – до 67,92 грн/кг (+19,5%), морковь – до 64,87 грн/кг (+34,0%) , картофель – до 12,35 грн/кг (+26,1%). Причина ясна – это все овощи прошлогоднего урожая, запас которых быстро тает.

Появление в продаже свежих овощей украинских производителей – хорошая новость для потребителей Фото: УНИАН

Ситуация с ценами на крупы для потребителя – точно лучше. Сейчас сохраняется тенденция падения цен на гречку. В мае эта крупа потеряла еще 6,5% цены и стоит 55,9 грн/кг. Другие виды круп в последний месяц весны несколько прибавили в цене. Так, цена риса выросла на 2% — до 57,88 грн/кг, пшено — на 3,8% до 30,65 грн/кг. Однако это все же достаточно скромный рост цен, который вряд ли существенно повлияет на расходы домохозяйств.

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Мука пшеничная продолжает дешеветь. В течение мая килограмм подешевел на 27 копеек и стоит 16,35 грн. А вот продукция хлебопекарной отрасли дорожает. С начала года цена на пшеничный хлеб из муки первого сорта выросла на 3,9% до 35,54 грн/кг, высшего сорта – на 4,0% до 42,77 грн/кг. В течение мая хлеб из муки высшего и первого сорта подорожал еще на 2,3% и 2% соответственно. Ржаной хлеб прибавил в цене 2,0% до 35,76 грн/кг. Одна из причин – высокие энергозатраты такого производства, рост стоимости логистики, а также постепенный рост зарплат, что, конечно, влияет на конечную цену хлеба в стране.

Хлеб продолжает дорожать, и эта тенденция может сохраняться в течение всего 2023 года Фото: УНИАН

Среднемесячная цена десятка куриных яиц в мае составила 56,10–59,05 грн. По сравнению с апрелем, падение на 7,3-11,1%. Ценники на основные виды мяса – говядина, свинина, мясо птицы – в торговой сети остались на уровне апреля. Исключение составили разве что куриные голени, подорожавшие в течение мая на 6,9%. В целом за пять месяцев 2023 розничные цены на мясо значительно выросли.

Как изменились цены на мясо в мае:

говяжьи ребра — 157,98 грн/кг (+11,4% к январю 2023 года );

); куриные голени – 81,95 грн/кг (+15,2%);

куриное филе – 148,60 грн/кг (+7,4 %);

свиная грудинка – 183,86 грн/кг (+5,2 %);

свиной ошейок – 241,81 грн/кг (+22,5%).

Главная причина роста цен – высокие энергозатраты перерабатывающих предприятий, недостаточно развитый внутренний рынок из-за сокращения производства в результате потери ряда предприятий в районах вблизи зоны ведения боевых действий, а высокий спрос на продукцию предприятия долгое время закрывали импортом. Недавно в Ассоциации "Свиноводы Украины" сообщили, что доля импортной свинины по сравнению с прошлым годом сокращается.

В розничных сетях мясо и изделия из него весной подорожали, хотя доля импорта и постепенно сокращается Фото: УНИАН

"В мае совокупные поступления свежего, охлажденного и мороженого мяса свиней (УКТ ВЭД 0203) составили 603,5 т или $1,7 млн в валютном выражении. Это немного больше, чем месяцем ранее, однако значительно слабее привычной импортной активности в предыдущие годы", — говорят аналитики Ассоциации. По их данным, совокупный объем завезенной свинины за пять месяцев 2023 более чем в пять раз уступает показателю аналогичного периода 2022-го и в 2,5 раза меньше по сравнению с 2021-м годом.

Лето поможет: будет ли вскоре у украинцев дешевый борщ

"Мы "заходим" в сезон снижения цен на овощи и фрукты", — говорит заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Речь идет о периоде традиционного насыщения рынка овощами, выращенными на открытой почве домашними хозяйствами и фермерами.

"Инфляцию может замедлить фактор традиционных сезонных низких цен на плодоовощную группу из открытого грунта нашей территории. То есть продукты борщевого набора, традиционные украинские фрукты будут падать в цене на 15-20%", — говорит экономист Олег Пендзин.

Но тех цен, которые были в прошлом году, не следует ожидать. Ибо затраты на выращивание овощей существенно увеличились. "Это касается и семян, и средств защиты, и удобрений — все подорожало на 35-40%", — говорит Марчук.

Борщевой набор подешевеет, и это произойдет в течение июня-июля Фото: УНИАН

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка ННЦ "Институт аграрной экономики" Инна Сало прогнозирует, что в июне 2023 года цены на клубнику упадут до 65-75 грн/кг. Цена на черную смородину в пик массового урожая – в июле – ожидается в диапазоне 80–100 грн/кг. К концу лета цены на яблоки упадут до 20 грн/кг, капуста белокочанная подешевеет до 35 грн/кг, свекла – до 8-9 грн/кг, лук репчатый и морковь – до 40 грн/кг. В августе картофель может стоить 15-17 грн/кг (цена молодого по состоянию на 12 июня — 45-70 грн/кг).

Клубника в мае стоила 130-160 грн. за килограмм, а уже в июне цены упали до 60-80 гривен. Фото: УНИАН

Ожидать существенного влияния на ценовую ситуацию на рынке плодоовощных в связи с подрывом Каховской ГЭС не стоит, говорит Иван Томич, глава Союза украинского селянства. По его мнению, если учесть прошлогодние объемы поставок из Херсонской области, цены на овощи и арбузы могут вырасти в пределах 5-8%.

Цены на крупу и муку будут оставаться относительно стабильными, считает главная научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Черемисина. По ее мнению, гречка может подешеветь еще на 5-7%, мука – на 0,5-1%. Но другие виды круп – рис, пшено – могут претерпеть незначительное подорожание на 2-4%.

Не стоит ждать дешевого хлеба, по мнению опрошенных Фокусом экспертов, средняя цена хлебобулочных изделий продолжит постепенный рост в среднем на 0,5-2% в месяц.

Начался сезон, когда куриные яйца традиционно дешевеют, и потому подорожания яиц летом ожидать не стоит Фото: Pexels

Из-за увеличения предложения яиц постепенное снижение цен на них продлится до середины лета.

"Это связано с приходом на рынок продукции частных хозяйств, производящих примерно половину всего объема яиц в Украине. Но не следует забывать, что уменьшение или рост цены на куриные яйца будет зависеть и от проведения военных действий на территории Украины", — отметила старшая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Светлана Пашко.

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По всей вероятности, летом сохранится тенденция колебания розничных цен на основные виды мяса. В частности, ожидается снижение до 3% розничных цен на говядину и повышение цен на курятину и свинину до 9%.

"Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины у нас нестабильная и сложно прогнозируемая ситуация в цепочке "переработка-реализация-потребление" основных видов мяса", — объясняет ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Наталия Копытец.

Фактор АЗС: будут ли цены на горючее провоцировать рост инфляции

На АЗС цены на горючее демонстрируют тенденцию к снижению с начала мая. К примеру, А-95 подешевел на 1,46 грн до 45,05 грн за литр, А-92 — на 1,14 грн до 43,31 грн/л, а дизельное топливо потеряло в цене более 2 грн и стоит 43,58 грн/л. Однако все может измениться. Верховная Рада предлагает увеличить акциз на бензин и ДТ до 175 евро за тысячу литров, на автогаз – до 129,5 евро. Кроме того, с 1 июля возвращается 20% НДС на все виды горючего. "Все это отразится на себестоимости продуктов питания, ведь возрастут логистические расходы", — говорит Денис Марчук.

"Любой возврат акцизов или какого-либо налогообложения, конечно, отражается на конечной цене, — говорит эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев. — Если будет возвращен для поставщиков НДС 20%, это примерно — в зависимости от сети, региона страны, — добавит 2-3 грн к цене литра бензина и ДТ, а также плюс 1 грн на литре сжиженного нефтяного газа”.

Пока цены на топливо не растут, но в случае возврата налогов на него эксперты прогнозируют повышение цен на все виды топлива

Если же будет возвращен и акцизный налог на бензин и ДТ, продолжает Рябцев, то это, по меньшей мере, плюс 10-12 грн на литре бензина, 8-10 грн на литре ДТ и около 5 грн для литра сжиженного газа.

По мнению специалиста по вопросам энергетики Сергея Сапигина, теоретически подорожания горючего можно избежать. "На мой взгляд, вопрос должен быть не в том, что возрастет и насколько, а кто должен контролировать, чтобы цены не росли, а снижались", — говорит эксперт. Он убежден: доходы и доходы трейдеров сейчас выше, чем год назад.

Если роста цен на горючее не удастся избежать, подорожают не все группы товаров, считает Олег Пендзин.

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"В логистике от склада до полки процент горюче-смазочных материалов не значителен, поэтому он не будет в полном объеме нивелировать сезонный фактор. Думаю, летом этого года будут проходить дефляционные процессы и мы будем иметь относительно низкие цены на продукты питания", — отмечает Олег Пендзин..

"Черным лебедем" для уровня инфляции нынешним летом могут стать цены на электрическую энергию. По мнению Дениса Марчука, при условии роста цен для промышленности этот фактор существенно скажется на стоимости, в первую очередь, хлеба и макаронных изделий.