Цены выросли на 30%: смогут ли украинцы запастись мясом на Пасху

Больше всего подорожали буженина, колбаса и сало, но некоторые виды мяса успели слегка подешеветь.

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Накануне Пасхи ожидается резкий скачок цен на все мясные продукты. Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко рассказал "24 каналу", какие товары подорожают сильнее всего.

По прогнозу экономиста, сильнее всего перед пасхальными праздниками подорожает буженина — уже сейчас она стоит 425-459 грн. за килограмм. По сравнению с прошлогодними ценами, рост на этот продукт составил 31%.

На втором месте оказалась традиционная домашняя колбаса, которая уже стоит от 340 до 400 гр. за килограмм, хотя в 2022 году была на 9,4% дешевле. Сало стало рекордсменом по подорожанию в годовом измерении (38,4%), оно сейчас стоит около 220 грн. за кг.

Перед Пасхой цены на мясо выросли на 5%-7%

Юрий Лупенко отметил, что из-за войны покупательская способность украинцев значительно снизилась, особенно у жителей областей, пострадавших от обстрелов. В связи с этим многим покупателям придется умерить свои запросы при подготовке к Пасхе.

Исследователи из Института аграрной экономики подсчитали, что перед Пасхой цены на мясо выросли на 5%-7%. С начала 2023 года все виды мясной продукции в розничных сетях заметно подорожали. Говяжьи ребра и гуляш, а также свиные лопатки и ошеек подскочили в цене на 1-3%. В то же время, куриные бедра и голени выросли в цене на 5%-10%. А вот куриное филе, свиная грудка и соленое сало даже слегка подешевели — на 0,3%-2,8%.

Ранее Юрий Лупенко подсчитал стоимость пасхальной корзины в 2023 году. Набор из традиционных продуктов для семьи из четырех человек украинцам обойдется в 1209 грн. По сравнению с прошлым годом корзина подорожала на 24,4% или на 236,78 грн. Себестоимость одной лишь паски, приготовленной дома, составит почти 170 грн.

Недавно глава комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду рассказал, когда в Украине подешевеют овощи. По его словам, снижения цен стоит ждать только к концу лета или началу осени, когда на украинские фермеры соберут новый урожай.