Цены на овощи: украинцам объяснили, когда подешевеет борщевоій набор

Председатель комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике рассказал, когда украинцам стоит ожидать снижения цен на овощи и есть ли предпосылки для подорожания гречки в 2023 году.

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Как свидетельствуют последние данные Госстата, овощи в начале 2023 года подорожали более чем на 20%. Цены будут держаться на высоком уровне как минимум до конца лета, сообщил 6 апреля 2023 председатель комитета Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду.

Он объяснил, что к концу лета и осенью на рынке появятся овощи украинского урожая. Это повлияет на понижение цены борщового набора.

"Фермеры из Одесской области, центральных и западных регионов, где раньше овощи не высаживали, уже готовятся начать этот процесс. Ведь в прошлом году мы столкнулись с дефицитом моркови и лука, третья часть попадала на рынки из Херсонской области после сбора нового урожая в конце лета и осенью мы ожидаем увеличения предложения овощей. Тогда и цены могут снизиться", — рассказал Александр Гайду.

Что будет с ценами на гречку

Председатель комитета Верховной Рады по аграрной и земельной политике отметил, что в 2022 году украинские фермеры увеличили посевы гречихи, урожая было собрано больше, чем нужно для внутреннего потребителя. Также были сформированы резервы, так что подорожание гречки вряд ли произойдет.

"Оснований для роста цены на гречку в этом году нет. Мы ожидаем, что аграрии в этом году увеличат выращивание и производство этой культуры. Поэтому потребности в импорте не будет. Скорее всего, цены на гречку сохранятся на том же уровне, что и сейчас", – подчеркнул он.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, что перед празднованием Пасхи в Украине ожидается подорожание мяса, молочной продукции и яиц. А 10 марта стало известно, как в Украине изменились цены на продукты за последний год. Базовая инфляция в последний месяц зимы снизилась до 0,5% — с 0,7% в январе и 0,8% в декабре 2022 года, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки на потребительском рынке выросли на 1,5%.

Также в своем обзоре "Кило лука, как десяток яиц. Цены в Украине продолжают расти, но есть хорошие новости" Фокус собрал прогнозы экспертов относительно уровня инфляции в 2023 году и оценил, какое влияние на цены оказывает укрепление наличного курса гривны.