Ціни на овочі: українцям пояснили, коли подешевшає борщовий набір

Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики розповів, коли українцям варто чекати зниження цін на овочі та чи є передумови для подорожчання гречки у 2023 році.

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Як свідчать останні дані Держстату, овочі на початку 2023 року подорожчали на більш ніж 20%. Ціни триматимуться на високому рівні як мінімум до кінця літа, повідомив 6 квітня 2023 року голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду.

Він пояснив, що наприкінці літа та восени на ринку з'являться овочі українського врожаю. Це вплине на зниження ціни борщового набору.

"Фермери з Одеської області, центральних та західних регіонів, де раніше овочі не висаджували, вже готуються почати цей процес. Адже минулого року ми зіткнулись з дефіцитом моркви та цибулі, третина якої потрапляла на ринки з Херсонської області після збору нового врожаю наприкінці літа та восени ми очікуємо збільшення пропозиції овочів. Тоді й ціни можуть знизитися", — розповів Олександр Гайду.

Що буде з цінами на гречку

Голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики зазначив, що у 2022 році українські фермери збільшили посіви гречки, урожаю було зібрано більше, ніж потрібно для внутрішнього споживача. Також були сформовані резерви, тож подорожчання гречки навряд чи станеться.

"Підстав для зростання ціни на гречку цього року немає. Ми очікуємо, що аграрії цьогоріч збільшать вирощування та виробництво цієї культури. Тож потреби в імпорті не буде. Скоріше за все, ціни на гречку збережуться на тому ж рівні, що й зараз", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що перед святкуванням Великодня в Україні очікується подорожчання м'яса, молочної продукції та яєць. А 10 березня стало відомо, як в Україні змінилися ціни на продукти за останній рік. Базова інфляція в останній місяць зими зменшилася до 0,5% — із 0,7% у січні та 0,8% у грудні 2022 року, а ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку зросли на 1,5%.

Також у своєму огляді "Кіло цибулі, як десяток яєць. Ціни в Україні продовжують зростати, але є хороші новини" Фокус зібрав прогнози експертів щодо рівня інфляції у 2023 році й оцінив, який вплив на ціни має укріплення готівкового курсу гривні.