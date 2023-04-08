Ціни зросли на 30%: чи зможуть українці запастися м'ясом на Великдень

Найбільше подорожчали буженина, ковбаса та сало, але деякі види м'яса встигли трохи подешевшати.

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Напередодні Великодня очікується різкий стрибок цін на всі м'ясні продукти. Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко розповів "24 каналу", які товари подорожчають найбільше.

За прогнозом економіста, найсильніше перед великодніми святами подорожчає буженина — вже зараз вона коштує 425-459 грн. за кілограм. Порівняно з минулорічними цінами, зростання на цей продукт становить 31%.

На другому місці опинилася традиційна домашня ковбаса, яка вже коштує від 340 до 400 грн. за кілограм, хоча у 2022 році була на 9,4% дешевша. Сало стало рекордсменом з подорожчання у річному вимірі (38,4%), воно зараз коштує близько 220 грн. за кг.

Перед Великоднем ціни на м'ясо зросли на 5% -7%.

Юрій Лупенко зазначив, що через війну купівельна спроможність українців значно знизилася, особливо у жителів областей, які постраждали від обстрілу. У зв'язку з цим багатьом покупцям доведеться стримати свої запити під час підготовки до Великодня.

Дослідники з Інституту аграрної економіки підрахували, що перед Великоднем ціни на м'ясо зросли на 5-7%. З початку 2023 року всі види м'ясної продукції у роздрібних мережах помітно подорожчали. Яловичі ребра та гуляш, а також свинячі лопатки та ошийок підскочили в ціні на 1-3%. Водночас, курячі стегна та гомілки зросли в ціні на 5-10%. А ось куряче філе, свиняча грудка та солоне сало навіть трохи подешевшали — на 0,3%-2,8%.

Раніше Юрій Лупенко підрахував вартість великоднього кошика у 2023 році. Набір із традиційних продуктів для сім'ї з чотирьох осіб українцям коштуватиме 1209 грн. Порівняно з минулим роком кошик подорожчав на 24,4%, або на 236,78 грн. Собівартість однієї паски, приготовленої вдома, складе майже 170 грн.

Нещодавно голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду розповів, коли в Україні подешевшають овочі. За його словами, на зниження цін варто чекати лише до кінця літа або початку осені, коли на українські фермери зберуть новий урожай.