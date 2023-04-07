Великодній кошик 2023: скільки українцям коштуватимуть продукти для свята

Найбільше в цьому році подорожчали яйця — на рекордні 92%. Ціни на решту складників кошиків стали більшими на 9,4–38,4%, якщо порівнювати з торішніми.

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Багато українців уже розмірковують про те, які продукти потрібно купити напередодні Великодня і скільки грошей доведеться витратити. У 2023 році великодній кошик обійдеться на сім'ю з чотирьох осіб у 1 209 грн. Про це повідомив директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко.

Під час розрахунку враховувалися середні ціни в українських супермаркетах. Серед продуктів великоднього кошика:

паска;

яйця;

домашня ковбаса;

буженина;

сало;

вершкове масло;

м'який та твердий сир;

хрін та сіль.

За словами дослідників, вартість кошика порівняно з минулим роком подорожчала на 24,4% — у 2022 році за такий же набір продуктів українці платили на 236,78 грн менше, ніж цього року — 972 грн.

При цьому вартість основного складника великоднього кошика — домашньої паски, приготовленої за традиційним рецептом, становитиме 169,88 грн/кг.

Найбільше цьогоріч подорожчали яйця на рекордні 92% (65-75 грн). Ціни на решту складників кошиків стали більшими на 9,4–38,4%, якщо порівнювати з торішніми.

Якщо великодній кошик розбавити ще помідорами, огірками, яблуками та червоним вином, його вартість збільшиться ще на 254,5 грн — до 1 463,28 грн.

Нове подорожчання: які продукти ще додадуть у ціні напередодні Великодня

Очікується, що напередодні свята в Україні подорожчають м'ясо, молочна продукція та яйця. Водночас економісти прогнозують, що навесні, на відміну від попередньої, популярні продукти для святкового столу не подорожчають на 50 або 100 відсотків, як було у 2021 і 2022 роках. Причина — бойові дії на території України, які й так "підняли" ціни на максимум.

"Безперечно, я думаю, що у всіх виробників продовольства буде бажання підняти ціни. Але не ніхто сьогодні платитиме 150 грн за десяток яєць або 200 грн/кг помідорів. Тому що немає таких грошей у людей", — прокоментував ситуацію економіст Олег Пензин.

За його словами, популярні у "Великодній сезон" продукти піднімуться в ціні переважно на 10-15%.

Нагадаємо, 13 березня Фокус писав про те, чому зросли ціни на овочі та фрукти та де межа подорожчання. Так, Інна Сало, завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" пояснює зростання цін на плодоовочеву продукцію впливом сезонного чинника та початком Великого посту, що супроводжується підвищенням попиту на овочі та фрукти.