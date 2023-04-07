Пасхальная корзина 2023: во сколько украинцам обойдутся продукты для праздника

Больше всего в этом году подорожали яйца — на рекордные 92%. Цены на остальные составляющие корзины стали больше на 9,4–38,4%, если сравнивать с прошлогодними.

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Многие украинцы уже размышляют о том, какие продукты нужно купить в преддверии праздника Пасхи и сколько денег придется потратить. В 2023 году пасхальная корзина обойдется на семью из четырех человек в 1209 грн. Об этом сообщил директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко.

При расчете учитывались средние цены в украинских супермаркетах. Среди продуктов пасхальной корзины:

паска;

яйца;

домашняя колбаса;

буженина;

сало;

сливочное масло;

мягкий и твердый сыр;

хрен и соль.

По словам исследователей, стоимость корзины по сравнению с прошлым годом подорожала на 24,4% — в 2022 году за такой же набор продуктов украинцы платили на 236,78 грн меньше, чем в этом году — 972 грн.

При этом стоимость основной составляющей пасхальной корзины – домашней паски, приготовленной по традиционному рецепту составит 169,88 грн/кг.

Больше всего в этом году подорожали яйца — на рекордные 92% (65-75 грн). Цены на остальные составляющие корзины стали больше на 9,4–38,4%, если сравнивать с прошлогодними.

Если пасхальную корзину разбавить еще помидорами, огурцами, яблоками и красным вином, ее стоимость увеличится еще на 254,5 грн — до 1463,28 грн.

Новое подорожание: какие продукты еще прибавят в цене накануне Пасхи

Ожидается, что накануне праздника в Украине подорожают мясо, молочная продукция и яйца. В то же время экономисты прогнозируют, что этой весной, в отличие от предыдущей, популярные продукты для праздничного стола не подорожают на 50 или 100 процентов, как было в 2021 и 2022 годах. Причина — боевые действия на территории Украины, которые и так "взвинтили" цены на максимум.

"Бесспорно, я думаю, что у всех производителей продовольствия будет желание взвинтить цены. Но не будет никто сегодня платить 150 грн за десяток яиц или 200 грн/кг помидоров. Потому что нет таких денег у людей", — прокомментировал ситуацию экономист Олег Пендзин.

По его словам, популярные в "пасхальный сезон" продукты поднимутся в цене в среднем на 10-15 процентов.

Напомним, 13 марта Фокус писал о том, почему выросли цены на овощи и фрукты и где предел подорожания. Так, Инна Сало, заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" объясняет рост цен на плодоовощную продукцию влиянием сезонного фактора и началом Великого поста, что сопровождается повышением спроса на овощи и фрукты.