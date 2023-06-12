Новий врожай, катастрофа на ГЕС і тарифи. Що з цінами в Україні та чи будуть продукти дешевшати

В Україні вже у квітні ціни припинили активне зростання, а в травні традиційний початок збору власного врожаю овочів та фруктів теж допоміг стримати інфляцію. Проте складні новини з фронту, катастрофічна ситуація на півдні через теракт росіян на Каховській ГЕС та деякі інші фактори цілком здатні змінити тенденцію.

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У травні, як і у квітні, стала помітною тенденція сповільнення темпів зростання споживчих цін. Як повідомили у Держстаті, індекс споживчих цін у травні склав 0,3%, а в річному вимірі індекс цін зменшився до 15,6%. Серед важливих позитивних факторів – початок сезону врожаю фруктів та овочів вітчизняного виробництва. Ще один чинник – ціни на пальне, які у травні почали знижуватися на фоні сформованих запасів та відсутності дефіциту. Звісно, стабільність валютного курсу на готівковому ринку додала впевненості імпортерам, які не підвищували ціни на ввезені з-за кордону товари.

"Сповільнення [споживчої інфляції у травні] відображало вплив достатньої пропозиції продовольства та пального, зміцнення гривні на готівковому валютному ринку, поліпшення інфляційних очікувань, а також ефект бази порівняння", — йдеться у новому Щомісячному макроекономічному та монетарному огляді НБУ.

Гречка дешевшає, капуста дорожчає: як змінились ціни на основні продукти

Найбільше з-поміж плодоягідних у травні, порівняно з квітнем, подорожчали яблука – на 73,9% до 32,55 грн/кг. Такі дані наводять в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки", посилаючись на дані Міністерства фінансів. Лимони додали в ціні 32,1% і коштують 70,84 грн/кг. Цінники на апельсини й банани практично не змінилися: 55,87 грн/кг (-0,1%) та 63,05 грн/кг (-2,9%) відповідно. Полуниця в травні коштувала в середньому 114,07 грн/кг.

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Разом з тим ціни на овочі борщового набору за травень зросли. Капуста білокачанна подорожчала вдвічі — до 60,32 грн/кг. Буряк – до 10,33 грн/кг (+17,0%), цибуля ріпчаста – до 67,92 грн/кг (+19,5%), морква – до 64,87 грн/кг (+34,0%), картопля – до 12,35 грн/кг (+26,1%). Причина зрозуміла – це все овочі минулорічного врожаю, запас яких швидко тане.

Поява у продажу свіжих овочів українських виробників - гарна новина для споживачів Фото: УНІАН

Ситуація з цінами на крупи для споживача – точно краща. Наразі зберігається тенденція падіння цін на гречку. В травні ця крупа втратила ще 6,5% ціни і коштує 55,9 грн/кг. Інші види круп в останній місяць весни дещо додали в ціні. Так, ціна рису зросла на 2% – до 57,88 грн/кг, пшоно — на 3,8% до 30,65 грн/кг. Проте це все ж досить скромне зростання цін, яке навряд чи суттєво вплине на витрати домогосподарств.

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Борошно пшеничне продовжує дешевшати. Протягом травня кілограм подешевшав на 27 копійок і коштує 16,35 грн. А от продукція хлібопекарської галузі дорожчає. З початку року ціна на пшеничний хліб з борошна першого ґатунку зросла на 3,9% до 35,54 грн/кг, вищого ґатунку – на 4,0% до 42,77 грн/кг. Протягом травня хліб з борошна вищого та першого ґатунку подорожчав ще на 2,3% та 2% відповідно. Житній хліб додав в ціні 2,0% до 35,76 грн/кг. Одна з причин – високі енерговитрати такого виробництва, зростання вартості логістики, а також поступове зростання зарплат, що, звичайно, впливає на кінцеву ціну хліба у країні.

Хліб продовжає дорожчати, і ця тенденція може зберігатися протягом усього 2023 року Фото: УНІАН

Середньомісячна ціна десятка курячих яєць у травні становила 56,10-59,05 грн. Порівняно з квітнем, падіння на 7,3-11,1%. Цінники на основні види м’яса – яловичина, свинина, м’ясо птиці – у торговельній мережі залишилися на рівні квітня. Виняток склали хіба що курячі гомілки, які впродовж травня подорожчали найбільше — на 6,9%. Загалом за п’ять місяців 2023 року роздрібні ціни на м’ясо значно зросли.

Як змінились ціни на мясо в травні:

яловичі ребра — 157,98 грн/кг (+11,4% до січня 2023 року);

курячі гомілки – 81,95 грн/кг (+15,2 %);

куряче філе – 148,60 грн/кг (+7,4 %);

свиняча грудинка – 183,86 грн/кг (+5,2 %);

свинячий ошийок – 241,81 грн/кг (+22,5 %).

Головна причина зростання цін – високі енерговитрати переробних підприємств, недостатньо розвинений внутрішній ринок через скорочення виробництва внаслідок втрати низки підприємств у районах поблизу зони ведення бойових дій, а високий попит на продукцію підприємства довгий час закривали імпортом. Нещодавно у Асоціації "Свинарі України" повідомили, що частка імпортної свинини порівняно з минулим роком скорочується.

У роздрібних мережах м'ясо та вироби з нього навесні подорожчали, хоча частка імпорту і поступово скорочується Фото: УНІАН

"У травні сукупні надходження свіжого, охолодженого та мороженого м’яса свиней (УКТ ЗЕД 0203) склали 603,5 т чи $1,7 млн у валютному вираженні. Це трохи більше, ніж місяцем раніше, проте значно слабше за звичну імпортну активність у попередні роки", — кажуть аналітики Асоціації. За їхніми даними, сукупний обсяг завезеної свинини за п’ять місяців 2023 року більш ніж уп’ятеро поступається показнику аналогічного періоду 2022-го та у 2,5 рази менший порівняно з позаминулим роком.

Літо допоможе: чи буде невдовзі в українців дешевий борщ

"Ми "заходимо" в сезон зниження цін на овочі й фрукти", — каже заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Йдеться про період традиційного насичення ринку городиною, вирощеною на відкритому грунті домашніми господарствами та фермерами.

"Інфляцію може сповільнити фактор традиційних сезонних низьких цін на плодоовочеву групу з відкритого грунту нашої території. Тобто продукти борщового набору, традиційні українські фрукти будуть падати в ціні на 15-20%", — каже економіст Олег Пендзин.

Але тих цін, які були в минулому році, не слід очікувати цьогоріч. Бо затрати на вирощуванняя овочів суттєво збільшилися. "Це стосується і насіння, і засобів захисту, і добрив, — все подорожчало на 35-40%", — каже Марчук.

Борщовий набір подешевшає, і це відбудеться протягом червня-липня Фото: УНІАН

Завідувачка відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ "Інститут аграрної економіки" Інна Сало прогнозує, що у червні 2023 року ціни на полуницю впадуть до 65-75 грн/кг. Ціна на чорну смородину у пік масового урожаю – у липні – очікується в діапазоні 80-100 грн/кг. На кінець літа ціни на яблука впадуть до 20 грн/кг, капуста білокачанна подешевшає до 35 грн/кг, буряк – до 8-9 грн/кг, цибуля ріпчаста та морква – до 40 грн/кг. В серпні картопля може коштувати 15-17 грн/кг (ціна на молодий станом на 12 червня — 45-70 грн/кг).

Полуниця у травні коштувала 130-160 грн за кілограм, а вже в червні ціни впали до 60-80 гривень Фото: УНІАН

Очікувати суттєвого впливу на цінову ситуацію на ринку плодоовочевих у зв’язку підпривом Каховської ГЕС, не варто, каже Іван Томич, голова Союзу українського селянства. На його думку, з огляду на минулорічні обсяги постачань з Херсонської області, ціни на овочі й кавуни можуть зрости у межах 5-8%.

Ціни на крупи та борошно залишатимуться відносно стабільними, вважає головна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Черемісіна. На її думку, гречка може подешевшати ще на 5-7%, борошно – на 0,5-1%. Але інші види круп – рис, пшоно – можуть зазнати незначного здорожчання на 2-4%.

Не варто очікувати дешевого хлібу, на думку опитаних Фокусом експертів, середня ціна хлібобулочних виробів продовжить поступове зростання у середньому на 0,5-2% на місяць.

Почався сезон, коли курячі яйця традиційно дешевшають, і тому подорожчання яєць влітку очікувати не варто Фото: Pexels

Через збільшення пропозиції яєць поступове зниження цін на них триватиме до середини літа.

"Це пов’язано з приходом на ринок продукції приватних господарств, які виробляють приблизно половину всього обсягу яєць в Україні. Але не слід забувати, що зменшення чи зростання ціни на курячі яйця залежатиме і від проведення воєнних дій на території України", — зазначила старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Світлана Пашко.

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Ймовірно, влітку збережеться тенденція коливання роздрібних цін на основні види м’яса. Зокрема, очікується зниження до 3% роздрібних цін на яловичину та підвищення цін на курятину і свинину до 9%.

"Через повномасштабне вторгнення рф на територію України маємо нестабільну та складно передбачувану ситуацію у ланцюгу "виробництво-переробка-реалізація-споживання" основних видів м’яса", — пояснює провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку ННЦ ІАЕ Наталія Копитець.

Фактор АЗС: чи будуть ціни на пальне провокувати зростання рівня інфляції

На АЗС ціни на пальне демонструють тенденцію до зниження з початку травня. Наприклад, А-95 подешевшав на 1,46 грн до 45,05 грн за літр, А-92 — на 1,14 грн до 43,31 грн/л, а дизельне пальне втратило в ціні понад 2 грн і коштує 43,58 грн/л. Однак усе може змінитися. Верховна Рада пропонує збільшити акциз на бензин і ДП до 175 євро за тисячу літрів, на автогаз — до 129,5 євро. Крім того, з 1 липня повертають 20% ПДВ на всі види пального. "Усе це позначитися на собівартості продуктів харчування, адже зростуть логістичні витрати", — каже Денис Марчук.

"Будь-яке повернення акцизів чи якого-небудь оподаткування, звісно, відображається на кінцевій ціні, — каже експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев. — Якщо буде повернуто для постачальників ПДВ 20%, це приблизно — залежно від мережі, регіону країни, — додасть 2-3 грн до ціни літру бензину та ДП, а також плюс 1 грн на скрапленому нафтовому газі".

Поки що ціни на пальне не зростають, але в разі повернення податків на нього експерти прогнозують підвищення цін на усі види пального

Якщо ж буде повернуто й акцизний податок на бензин і ДП, продовжує Рябцев, то це щонайменше плюс 10-12 грн на літрі бензину, 8-10 грн на літрі ДП та близько 5 грн для літра скрапленого газу.

На думку фахівця з питань енергетики Сергія Сапігіна, теоретично подорожчання пального можна уникнути. "На мій погляд, питання повинно бути не в тому, що зросте і наскільки, а хто повинен контролювати, щоб ціни не зростали, а знижувалися", — каже експерт. Він переконаний: прибутки й доходи трейдерів зараз вищі, ніж рік тому.

Якщо росту цін на пальне не вдасться уникнути, подорожчають не усі групи товарів, вважає Олег Пендзин.

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"У логістиці від складу до полички відсоток паливно-мастильних матеріалів не є значним, тому він не буде в повному обсязі нівелювати сезонний фактор. Думаю, влітку цього року відбуватимуться дефляційні процеси й ми матимемо відносно низькі ціни на продукти харчування", — зазначає Олег Пендзин.

"Чорним лебедем" для рівня інфляції цього літа можуть стати ціни на електричну енергію. На думку Дениса Марчука, в разі зростання цін для промисловості цей фактор істотно позначиться на вартості, в першу чергу, хліба та макаронних виробів.