Комиссия за старые доллары: в НБУ объяснили, когда нужно платить банкам

По информации НБУ, уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям.

Национальный банк Украина после детального анализа, связанного с обменом наличной иностранной валюты, выделил две ключевые проблемы: обмен иностранных банкнот с признаками значительного износа или повреждения и обмен банкнот давних лет выпуска. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что если у банкноты есть признаки значительного износа или повреждения, независимо от года выпуска, клиенту могут предложить осуществить операцию инкассо. Ее могут осуществлять уполномоченные учреждения, имеющие соответствующий договор с иностранным банком-корреспондентом.

Банкноты после принятия на инкассо, отдают иностранному банку-корреспонденту для обмена и получения годных банкнот.

"Комиссионное вознаграждение за осуществление таких операций банки взимают согласно установленным им тарифам, информация о которых должна быть размещена в доступном для клиента месте. Учитывая существенное усложнение логистических путей во время полномасштабной войны и связанный с этим рост прямых затрат банков на осуществление такой передачи валюты для обмена, уполномоченные учреждения постепенно увеличивают комиссии за операции инкассо", – сказано в сообщении регулятора.

Отметим, что комиссия по инкассо в банках может составлять 15-20% от суммы принятых банком на инкассо банкнот.

В то же время обмен наличной иностранной валюты, не имеющей признаков износа или приобретшей во время обращения признаки незначительного износа, независимо от года выпуска.

Уполномоченным учреждениям запрещено устанавливать ограничения номинала и года эмиссии банкнот иностранной валюты, которые являются законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства, с которым осуществляются валютно-обменные операции.

В частности, это касается и осуществления операций с банкнотами всех номиналов долларов США, выпускавшихся Федеральной резервной системой с 1914 года до сих пор.

"Нацбанк не принимал никаких нормативно-правовых актов, предусматривающих запрет на осуществление валютно-обменных операций с иностранной валютой, в частности обмен долларов США серии 1996 года и выпущенных в обращение ранее", – подчеркнули в НБУ.

Это значит, что уполномоченные учреждения обязаны принимать банкноты иностранной валюты, которые по дизайну и элементам защиты полностью соответствуют образцам и описаниям и не имеют признаков износа или приобрели при обращении один или несколько признаков незначительного износа.

"В случае отказа обменивать валюту на основании года выпуска Национальный банк готов принимать обращения от граждан для проведения соответствующих проверок", – подчеркнули в Нацбанке.

Если правила, установленные Нацбанком будут нарушаться, регулятор обещает применять меры влияния.

Ранее стало известно, что украинские банки, по требованию Нацбанка, будут сообщать об оплате своих клиентов в интернете, а также обо всех переводах между физлицами и компаниями.

Как объяснили в НБУ, полученную от финучреждений информацию впоследствии используют исключительно в надзорных целях. Эти данные помогут, в частности: