Субсидии в Украине: что нужно знать гражданам, которые арендуют жилье

В Украине продолжают выплачивать не только социальную помощь, но и субсидии для оплаты коммуналки. Фокус рассказывает, смогут ли получить такой вид помощи украинцы, арендующие жилье в 2023 году.

Украинцы, которые арендуют жилье, смогут оформить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Донецкой области.

Отмечается, что в период с 1 мая по 30 сентября украинцам рассчитывают жилищные субсидии на неотапливаемый период. Для большинства граждан помощь будет продлена автоматически при условии, что не было изменений в имущественном положении и составе домохозяйстве.

Но некоторым украинцам придется повторно обращаться в госорганы, чтобы переоформить субсидии. Это, например, касается граждан, которые живут в съемном жилье. Им для назначения субсидии необходимо подать заявление с декларацией.

Также жилищную субсидию назначат за личным обращением в следующих случаях:

членам домохозяйства приходится арендовать жилье для проживания, за которые платят коммунальные услуги;

число фактически проживающих среди зарегистрированных лиц меньше числа зарегистрированных;

домохозяйство планирует оформить субсидию на покупку сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива;

домохозяйство имеет внутренне перемещенных лиц, которым предоставляют субсидию по адресу, отличающемуся от места регистрации.

Кому и куда подавать заявление на субсидию?

Заявление и декларацию на получение субсидии нужно подавать таким группам:

В домохозяйстве есть внутренние переселенцы

Члены домохозяйства арендуют жилые помещения и платят за услуги ЖКХ;

Число фактически проживающих в домохозяйстве меньше, чем зарегистрированных;

Документы на назначение жилищных субсидий и льгот подаются в органы Пенсионного фонда Украины (ПФУ):

лично;

по почте;

через веб-портал ПФУ;

через мобильное или приложение электронных услуг ПФУ.

Тем временем ожидается, что после существенного повышения тарифов на электроэнергию, в Украине увеличится количество желающих оформить субсидии. По словам замминистра социальной политики Дарьи Марчак, в правительстве запланировали упростить механизм получения такой государственной помощи.

Для получения денег гражданину будет достаточно предоставить только сокращенную версию заявки и сведения о составе семьи. А затем специалисты Министерства самостоятельно соберут всю необходимую информацию о будущем субсидианте.

Как ранее подсчитали СМИ, в отопительный сезон украинцы в среднем получали до 1600 гривен субсидии в месяц. Напомним также, что Фокус в статье "Новая цена света. Сколько будут платить украинцы за электроэнергию и почему увеличили тариф" исследовал, каковы главные причины изменения тарифа на электроэнергию для домохозяйств.