ВС РФ повредили ТЭЦ в Кривом Роге: город частично обесточен

В Минэнерго отметили, что энергетикам удалось частично решить проблему, но несколько тысяч абонентов вынуждены подождать. Ремонтные работы продолжаются.

Из-за ракетного обстрела российских оккупантов в Кривом Роге была повреждена ТЭЦ. Несколько тысяч местных жителей остались без электричества. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики 13 июня.

"В результате обстрела есть повреждения и отключения магистральных сетей на Днепропетровщине. Без света — более 9 тысяч человек. В Кривом Роге без питания остались три шахты, в которых были заблокированы несколько десятков человек. Позже шахтеры были спасены", — говорится в сообщении.

После того, как взрывная волна повредила ТЭЦ в Кривом Роге, 6 тысяч абонентов остались на неопределенный срок без света. Их было больше, однако энергетики утром смогли частично решить проблему.

Страдают от российских обстрелов и другие области. В Донецкой без света остался 41 населенный пункт, а в Днепропетровской — 3. Также повреждена энергетическая инфраструктура в Черниговской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Запорожской областях.

В результате постоянных ракетных атак и подрыва Каховской ГЭС без питания остаются 15 тысяч потребителей в Херсонской области. Затопление населенных пунктов повредило минимум 110 трансформаторных подстанций в Херсоне и 35-в освобожденной от россиян части области.

В Николаевской области подтопило 42 трансформаторные подстанции и 10 населенных пунктов полностью без электричества. Еще 5 — частично.

"Ремонтные бригады пока не могут начать восстановительные работы на подтопленной береговой насосной станции Херсонской ТЭЦ из-за слишком высокого уровня воды. Однако энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения для потребителей", — говорится в сообщении.

Напомним, 9 июня в ДТЭК сообщили, что в Украине могут ввести отключения света из-за подрыва Каховской ГЭС. Формат работы украинской энергосистемы претерпел некоторые изменения после того, как россияне взорвали дамбу. Вечерами, как предупреждают в ДТЭК, может возникать дефицит с ограничениями для бытовых потребителей.