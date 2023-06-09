В Украине могут ввести отключение света из-за подрыва Каховской ГЭС, — ДТЭК (видео)

Формат работы украинской энергосистемы претерпел некоторые изменения после того, как россияне взорвали дамбу. Вечером, как предупреждают в ДТЭК, может возникать дефицит с ограничениями для бытовых потребителей.

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В Украине могут ввести отключения света из-за подрыва российскими войсками плотины Каховской ГЭС. Об этом заявил 8 июня исполнительный директор компании ДТЭК Дмитрий Сахарук.

По его словам, по состоянию на данный момент энергосистема проходит процесс адаптации для уменьшения объема сбрасываемой воды в Каховское водохранилище. Он добавил, что станции дают дополнительную генерацию, чтобы украинцы продолжали непрерывно пользоваться электроэнергией.

"Несмотря на это, в вечернее время может возникать дефицит, а значит и ограничения. Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребностей потребителей, но ситуация в энергосистеме остается непростой, а вечером в связи с ограниченным количеством энергоблоков в работе может возникать дефицит мощности", — объяснил Сахарук.

Исполнительный директор ДТЭК также отметил, что чаще всего свет исчезает в прифронтовых районах, но перебои не связаны с дефицитом мощностей.

Напомним, утром 6 июня российские кафиры взорвали дамбу Каховской ГЭС. Впоследствии в оперативном командовании "Юг" подтвердили теракт.

Уже в 06:44 глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале написал, что через пять часов уровень воды достигнет критической точки. В области началась эвакуация из потенциально опасных районов.

Около 9 утра начала поступать информация, что города и села в Херсонской области начали подтапливать. Жители Херсона, Новой Каховки и Олешек сообщали, что вода затопила целые районы населенных пунктов.

В Херсоне микрорайон Корабел был полностью обесточен, а из соображений безопасности местные власти остановили газоснабжение.

По информации "Укргидроэнерго", Каховскую ГЭС после подрыва российскими оккупантами невозможно восстановить.

К слову Фокус в своем аналитическом материале "ГЭС ценой миллиарды. Что будет с энергетикой без Каховской ГЭС и могут ли возобновить ее работу" изучал, какие катастрофические последствия ожидаются из-за разрушения Каховской ГЭС и возможны ли веерные отключения электроэнергии в Украине из-за подрыва россиян ГЭС