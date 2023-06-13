Теракт на Каховской ГЭС: в правительстве рассказали, что будет с компенсацией пострадавшим

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, государство поможет тем, кто потерял жилье, а также финансово поддержит тех украинцев, которые остались без средств к существованию.

Кабинет министров Украины работает над созданием реестра пострадавших от теракта из-за подрыва Каховской ГЭС. Также разрабатывается механизм, по которому пострадавшие украинцы получат денежную помощь от государства. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Как объяснил премьер-министр, из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС подтоплены более 4,3 тысячи зданий. Сейчас площадь затопления уже уменьшается, но до естественного уровня вода снизится только через 2 недели. Поэтому Кабмин определился с главными задачами по ликвидации последствий теракта. Среди них:

создание реестра пострадавших общин, чтобы узнать о потребностях каждого и иметь основу для выделения средств и компенсаций;

быстрое налаживание механизма компенсаций для пострадавших от подрыва россиянами Каховской ГЭС людям.

"Должны обеспечить как помощь при восстановлении жилья, так и финансовую помощь тем, кто потерял средства к существованию, – сказал Денис Шмыгаль.

На какое возмещение могут претендовать украинцы

Материальный ущерб нанесенному любому имуществу, товару, недвижимости, производству, находившимся в собственности или распоряжении.

Упущенной выгоды – доход, который можно было бы получить от ведения деятельности, если бы не произошло катастрофы.

Нравственный вред (касается физических лиц).

Невыплаченная заработная плата – только если трудовые отношения были приостановлены после катастрофы.

Дополнительные расходы, понесенные в связи с преступными действиями страны-агрессора – на правовую помощь, экспертизу, оценку убытков и т.д.

Для подтверждения убытков понадобятся такие документы:

акт инвентаризации имущества;

балансовая справка;

техническая документация на имущество;

технические паспорта Бюро технической инвентаризации (БТИ);

паспорта на оборудование, на транспортные средства;

протоколы полиции, ГСЧС;

справка Торгово-промышленной палаты (ТПП);

фотофиксация убытков – состояние имущества до и после повреждения.

Напомним, резкое падение уровня воды в Каховском водохранилище после подрыва россиянами Каховской ГЭС приводит к очень негативным последствиям, и, как заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец, если водохранилище продолжит терять воду, то более 1 млн украинцев останутся без доступа к питьевой воды.

Также Фокус сообщал, что восстановление Каховской ГЭС может обойтись в сумму более 800 млн. долларов.