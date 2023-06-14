Подрыв Каховской ГЭС: в Кривом Роге ищут воду, металлургия несет потери

Из-за разрушения Каховской ГЭС на промышленные предприятия снизили подачу технической воды. Это привело к падению производства и заставляет бизнес искать альтернативные способы получения воды.

Разрушение Каховской ГЭС привело к уменьшению подачи воды на "АрселорМиттал Кривой Рог". Поэтому предприятие остановило выпуск стали. Об этом рассказал финансовый директор компании Сергей Пличко в ходе онлайн-обсуждения Европейской Бизнес Ассоциации "Подрыв Каховской ГЭС: последствия для бизнеса".

Экономия воды: как сейчас работает металлургический гигант "АрселорМиттал"

"До этой катастрофы потребление технической воды было около 2,5 тыс. м куб. в год. Сейчас, чтобы экономить воду в Южном водохранилище (водохранилище на востоке центральной части Криворожья), нам снизили давление, и мы потребляем менее 1 тыс. м куб. в год. Чтобы адаптироваться к уменьшенной поставке воды, мы были вынуждены остановить некоторые агрегаты. Сначала мы полностью остановили производство стали и проката, сейчас мы понимаем, что сможем возобновить работу некоторых прокатных станов", — отметил Пличко.

Некоторые подразделения предприятия в Кривом Роге работали в обычном режиме, говорит менеджер.

"На горном департаменте ситуация — более стабильная. Там более замкнутый контур потребления воды. То есть вода, используемая в производстве, отстаивается и снова подается на производство. Незначительное потребление необходимо для пополнения этого уровня", — объяснили в "АрселорМиттал Кривой Рог".

По словам гендиректора компании Мауро Лонгобардо, предприятие "АрселорМиттал Кривой Рог" ищет альтернативные маршруты поставок воды и пытается перестроить производство так, чтобы были периоды с большим и меньшим потреблением.

Каковы последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС для металлургической отрасли

По словам главной экономистки Dragon Capital Елены Белан, в краткосрочной перспективе влияние разрушения Каховской ГЭС на бизнес будет мало ощутимым.

"На контролируемой территории негативное влияние будет умеренным. Потому что больше всего затоплены территории, которые мы не контролируем пока", — сказала она.

Вместе с тем, по ее мнению, скоро можно ожидать снижения производства стали на 20%.

Металлургическая отрасль в результате подрыва ГЭС уменьшит объемы производства, будет падать и экспорт Фото: УНИАН

"Снижение будет происходить на фоне того, что производство и экспорт активно возобновлялись с начала года. В мае был пик, то есть это снижение возвращает нас на уровень апреля", — отметила Белан.

А вот падение экспорта стали будет незначительным – около 2%, говорит главная экономистка Dragon Capital. Это связано с тем, что зарубежные поставки металлургической отрасли с начала войны существенно сократились из-за потерь производственных мощностей и проблем с логистикой. Сейчас металлургия, говорит Белан, генерирует около 10–12% экспортной выручки.

В долгосрочной перспективе подрыв Каховской ГЭС скажется на замедлении послевоенного роста и увеличении расходов на экономическое восстановление, добавила Елена Белан.

Ранее Фокус писал, что катастрофа на Каховской ГЭС чревата для Украины значительными потерями как в гуманитарной и экологической сферах, так и в экономике. В частности, эксперты предупреждают о будущих проблемах в энергобалансе страны, а это, со своей стороны, означает веерные отключения.

Также Фокус сообщил, что сейчас продолжаются работы, чтобы остановить стремительную утечку воды из Каховского водохранилища. В частности, специалистами "Укргидроэнерго" разрабатывается проект построения перемычки, реализовать который можно будет после деоккупации Херсонской области.