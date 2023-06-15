В обход санкций: еще одна страна начала получать российскую нефть, - Bloomberg

По информации журналистов, РФ и КНДР могут уклоняться от санкций, а Кремль помогает экономике Северной Кореи в обмен на поставки оружия.й

Российская Федерация продолжает активно налаживать отношения с Северной Кореей. Как сообщает Bloomberg, агрессор впервые с осени 2020 года отправил в Корею 67 300 баррелей нефтепродуктов.

Журналисты отмечают, что поставки были зафиксированы в Комитете санкций ООН. Предварительно, нефтепродукты из России доставлялись в Северную Корею в период с декабря 2022 по апрель 2023.

Возобновление поставок нефти происходит на фоне оживления сотрудничества между давними партнерами в последние месяцы. Обе страны могут уклоняться от санкций, а Россия помогает экономике Северной Кореи в обмен на поставки оружия.

На веб-сайте 38 North отмечается, что еще в конце 2022 года РФ начала отправлять нефть на железнодорожную станцию в северокорейском районе Туманганг. Там находится единственная железнодорожная ветка между Россией и Северной Кореей.

Железнодорожная ветка в районе Туманганг зимой 2022 года Фото: 38 North

При этом, по данным журналистов, Северная Корея может импортировать 500 000 баррелей нефти в год в соответствии с режимом санкций ООН. Но северокорейский режим научился избегать ограничений, пользуясь переправкой товаров с корабля на корабль в открытом море.

Российская нефть в Пакистане

После того как Россию лишили европейского рынка сбыта нефти на фоне вторжения в Украину, Кремль активно искал новых партнеров, которые бы покупали энергоносители страны. Еще в 202 году с РФ активно сотрудничали Китай и Индия, а теперь похоже, что к ним присоединился Пакистан.

Так, 11 июня премьер-министр страны Шехбаз Шариф заявил, что в город Карачи прибыла первая в истории сырая нефть из РФ. Агентство Reuters сообщало, что недавно Пакистан сообщил, что планирует разрешить бартерную торговлю с Россией, Афганистаном и Ираном, что, по словам аналитиков, может снизить потребность в долларах и риск трансграничной контрабанды энергоносителей.

Ранее сообщалось, что в июне поставки российской нефти марки Urals в Европейский союз по южной ветке нефтепровода "Дружба" увеличатся на 16% по сравнению с маем. Все потому, что нефтеперерабатывающие заводы ЕС хотят обеспечить себя достаточным объемом нефти на фоне опасений относительно возможных перебоев в транзите через Украину.