Пересечение границы во время войны: когда и почему мужчины должны заплатить миллион гривен

Основной причиной решений об отказе в выезде за границу является отсутствие у военнообязанных граждан Украины должным образом оформленных документов, свидетельствующих об освобождении от призыва военной службы во время мобилизации.

В период с 24 февраля 2022 по 1 июня 2023 за незаконное пересечение или попытку незаконного пересечения государственной границы Украины уполномоченными должностными лицами Государственной пограничной службы Украины составлено 9775 протоколов (за 5 месяцев 2023 года — 2487). Наибольшее количество таких правонарушений выявлено на украино-румынском и украино-молдавском участках государственной границы. Об этом Фокусу сообщил первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Владимир Никифоренко.

"В период с 24.02.2022 по 01.06.2023 отказано в пересечении государственной границы на выезд из Украины – 57880 гражданам Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, за 5 месяцев 2023 года – 21142 лицам. Основной причиной принятия решений об отказе за границу является отсутствие у военнообязанных граждан Украины надлежащим образом оформленных документов, свидетельствующих об освобождении от призыва на военную службу во время мобилизации", — говорится в ответе на запрос Фокуса, предоставленного Государственной пограничной службой Украины.

Как пояснили в Госпогранслужбе, деяния лиц, совершивших попытку пересечения государственной границы Украины любым способом вне пунктов пропуска через государственную границу Украины или в пунктах пропуска через государственную границу Украины без соответствующих документов или с использованием поддельного документа или содержащих недостоверные сведения о лице или без разрешения соответствующих органов власти квалифицируется как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"В случае выявления факта совершения лицом правонарушения, предусмотренного статьей 204-1 КУоАП, уполномоченное должностное лицо Государственной пограничной службы Украины составляет протокол об административном правонарушении. При необходимости уполномоченное должностное лицо может осуществить административное задержание правонарушителя по основаниям и в сроки в соответствии с частью первой статьи 26 и части второй статьи 263 КУоАП, о чем составляется протокол об административном задержании", — объяснил Владимир Никифоренко.

Пограничная служба постоянно задерживает мужчин, пытающихся пересечь границу без соответствующих документов Фото: УНИАН

Напомним, согласно действующему Кодексу Украины об административных правонарушениях, ответственность за попытку пересечения госграницы Украины вне пунктов пропуска или через пункт без соответствующих документов предусмотрена в виде штрафов. "От двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения. Те же действия, совершенные группой лиц или лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой статьи 204-1, — влекут наложение штрафа от пятисот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или административный арест на срок от десяти до пятнадцати суток, с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения", — говорится в законе. То есть, если в 2023 году такой необлагаемый налогом минимум доходов составляет 1342 грн, то минимальный штраф за указанное правонарушение — 268,4 тысячи грн, а максимальный — 1,07 млн грн.

Ранее Фокус писал, что основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопрос выезда мужчин за границу во время военного положения, является Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Статья 23 указанного закона содержит перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации.

Также Фокус сообщал, каким образом студенты-мужчины, зачисленные на обучение в зарубежные учебные заведения, могут во время действия военного положения получить разрешение на выезд за границу.