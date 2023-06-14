Студенты-мужчины и выезд за границу: кому пограничники разрешат выехать

Студенты-мужчины в Украине во время военного положения имеют право на отсрочку, но не имеют права на выезд за пределы Украины. Однако юристы говорят, что некоторые студенты все же могут уехать. Что для этого нужно?

Related video

Государственная пограничная служба придерживается такой позиции, что выезд за границу студентов, обучающихся в иностранных вузах, не разрешается. Об этом Фокусу рассказала Ярина Паш, младший юрист АО "Мисечко и Партнеры".

"Согласно разъяснениям Государственной пограничной службы, граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые являются соискателями высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования, не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, однако эта категория граждан не имеет права выезжать за границу», – комментирует Ярина Паш.

Как объяснил управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам, если на время объявления мобилизации они уже были студентами зарубежного университета, к сожалению, тоже не могут покинуть Украину – выезд запрещен.

Адвокат юридической фирмы "Ильяшев и партнеры" Дмитрий Лазебный объясняет: мужчины-студенты, которые учатся за пределами Украины, могут доказать наличие у них права на выезд за границу исключительно в судебном порядке, ведь пограничники таких лиц за границу не выпускают.

По словам Дмитрия Лазебного, для выезда за границу студентам иностранных учебных заведений нужно :

Явиться со всеми необходимыми документами на пункт пропуска; Получить в письменном виде отказ в пропуске; Обжаловать письменный отказ в административном суде.

Дмитрий Лазебный также объяснил, каков перечень документов для студентов, начавших обучение в иностранных вузах после начала военного положения:

паспорт гражданина Украины и заграничный;

военно-учетный документ об отсрочке от мобилизации;

разрешение руководителя территориального центра комплектования (военкомата) на пересечение границы;

студенческий билет/студенческая виза или ISIC-билет;

нотариально заверенные и переведенные на украинский документы об обучении студента в зарубежном вузе;

для студентов, поступивших на учебу после 24 февраля, должно поступить еще и распоряжение от председателя Госпогранслужбы (получением этого документа занимается университет, университет обращается в Министерство образования и науки Украины, Министерство уже обращается к пограничникам, студент получает PDF-обращение, которое в распечатанном виде долен показать при пересечении границы).

Подробно о категориях мужчин, имеющих право на выезд за границу во время действия военного положения, Фокус пишет в статье "Выезд разрешен. Кто из мужчин может покинуть Украину во время действия военного положения".

Ранее Фокус писал, что закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" однозначно говорит о том, что студенты дневной формы имеют право на отсрочку, а юристы объясняют: такое право у студентов есть только на время обучения.