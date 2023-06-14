Студенти-чоловіки та виїзд за кордон: кому прикордонники дозволять виїхати

Студенти-чоловіки в Україні під час воєнного стану мають право на відстрочку, але не мають права на виїзд за межі України. Проте юристи кажуть, що деякі студенти все ж можуть виїхати. Що для цього потрібно?

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Наразі Державна прикордонна служба дотримується такої позиції, що виїзд за кордон студентів, які навчаються в іноземних вузах, не дозволяється. Про це Фокусу розповіла Ярина Паш, молодший юрист АО "Місечко та Партнери".

"Згідно із роз’ясненнями Державної прикордонної служби, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти – стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, однак ця категорія громадян не має права виїжджати за кордон", — коментує Ярина Паш.

Як пояснив керуючий партнер ЮК Winner Ігор Ясько, здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами, якщо на час оголошення мобілізації вони вже були студентами закордонного вишу, на жаль, теж не можуть залишити Україну – виїзд заборонений.

Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та партнери" Дмитро Лазебний пояснює: чоловіки-студенти, які навчаються за межами України, можуть довести наявність у них права на виїзд за кордон виключно в судовому порядку, адже прикордонники таких осіб за кордон не випускають.

За словами Дмитра Лазебного, для виїзду за кордон студентам іноземних учбових закладів потрібно:

З’явитися зі всіма необхідними документами на пункт пропуску; Отримати в письмовому вигляді відмову в пропуску; Оскаржити письмову відмову в адміністративному суді.

Дмитро Лазебний також пояснив, яким є перелік документів для студентів, які розпочали навчання в іноземних вишах після початку воєнного стану:

паспорт громадянина України та закордонний;

військово-обліковий документ про відстрочку від мобілізації;

дозвіл керівника територіального центру комплектування (військкомату) на перетин кордону;

студентський квиток/студентська віза або ISIC-квиток;

нотаріально завірені та перекладені на українську документи про навчання студента в закордонному вузі.

для студентів, які вступили на навчання після 24 лютого, має надійти ще й розпорядження від голови Держприкордонслужби (отримання цього документу займається університет, університет звертається до Міністерства освіти і науки України, Міністерство вже звертається до прикордонників, студент отримує PDF-звернення, яке в роздрукованому вигляді має показати під час перетину кордону).

Детально про категорії чоловіків, які мають право на виїзд за кордон під час дії воєнного стану, Фокус пише у статті "Виїзд дозволено. Хто з чоловіків може залишити Україну під час дії воєнного стану".

Раніше Фокус писав, що закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" однозначно каже про те, що студенти денної форми мають право на відстрочку, а юристи пояснюють: таке право у студентів є лише на час навчання.