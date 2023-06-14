Виїзд дозволено. Хто з чоловіків може залишити Україну під час дії воєнного стану

Воєнний стан в Україні став причиною заборони для військовозобов’язаних чоловіків залишати країну. Проте деякі чоловіки все ж мають законне право на виїзд за кордон. Фокус з’ясував, кому прикордонники дозволять виїхати і які документи знадобляться на кордоні.

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"На період дії правового режиму воєнного стану чоловікам — громадянам України, віком від 18 до 60 років, а також жінкам-військовозобов'язаним обмежено виїзд за межі України, крім військовозобов'язаних, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації відповідно до статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Це загальні правила", — каже Ігор Ясько, керуючий партнер ЮК Winner.

Щотижня Державна прикордонна служба України повідомляє про спроби незаконного перетину кордону чоловіками. Наприклад, нещодавно у Держприкордонслужбі повідомили, що затримали 14 військовозобов’язаних громадян, які поза пунктами пропуску намагалися потрапити до Румунії й Молдови. "Усіх затриманих доставили в прикордонні підрозділи для притягнення до відповідальності за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Щодо двох правопорушників до Нацполіції направлено повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", — зазначено у повідомленні Держприкордонслужби.

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Юристи кажуть: основним нормативно-правовим актом, який регулює питання виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану, є Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". А стаття 23 вказаного закону містить перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. "Особи, які мають відповідне право на відстрочку від мобілізації, мають право на виїзд за кордон. Наприклад, відстрочку від призову мають жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років. Для перетину кордону вказаній категорії осіб необхідно надати свідоцтво про народження дитини (дітей) та свідоцтво про смерть матері дитини, або рішення суду про позбавлення матері батьківських прав, або визнання безвісти відсутньою, або рішення суду про розлучення з визначенням місця проживання з батьком", — наводить приклад Дмитро Лазебний, адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери".

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Він пояснює: за наявності необхідних документів державний кордон можуть перетинати чоловіки-моряки; чоловіки, які виключені з військового обліку; чоловіки, які тимчасово непридатні до військової служби; чоловіки, які є батьком трьох і більше дітей, зокрема і від різних шлюбів, та інші.

Якщо батько самостійно виховує неповнолітніх дітей, він має право виїхати за кордон Фото: pexels.com

Загалом у законі перелік осіб, які можуть виїхати, дійсно доволі великий. Наприклад, право на виїзд за кордон мають заброньовані установою чи підприємством чоловіки, якщо мають документи про відрядження. Також можуть залишити країну чоловіки з інвалідністю.

"Особи з інвалідністю (незалежно від групи) мають право перетинати державний кордон на виїзд з України за наявності одного з таких документів, що підтверджують інвалідність:​ посвідчення, яке підтверджує відповідний статус; пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги; довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу", — зазначає Дмитро Лазебний.

Чоловіки-інваліди, а також ті, у кого інвалідність має дружина, можуть виїжджати за кордон під час дії воєнного стану

Якщо у чоловіка має інвалідність дружина, він також може виїхати за кордон, але лише за наявності документів, що підтверджують родинний зв'язок, а також дійсні документи щодо інвалідності дружини. "Чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або дитину, хвору на тяжкі хороби, але якій не встановлено інвалідність. Потрібно надати свідоцтво про народження дитини (дітей), документи, що підтверджують родинні зв’язки; документи, що підтверджують інвалідність. Серед можливих документів — посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, індивідуальна програма реабілітації дитини, свідоцтво про народження дитини (дітей)", — перераховує деякі категорії чоловіків, що можуть виїхати за кордон, та необхідні для цього документи адвокат Ігор Ясько.

Якщо чоловік доглядає за хворими близькими рідними, і у нього є про це відповідні документи, він має право перетнути кордон Фото: Громадське

За його словами, зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, дитиною, а також батьками своїми чи дружини, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду, теж можуть залишити країну. Але для цього треба надати довідку про отримання компенсації особі, зайнятій постійним доглядом за особами, що його потребують (може бути видана лише за зареєстрованим місцем проживання), рішення суду, довідку МСЕК.

У відрядження. Хто з чоловіків має законне право поїхати за кордон у справах

Валерій з Києва нещодавно повернувся із закордонної подорожі до Польщі. Він розповів Фокусу, що для перетину кордону використав документи, які підтверджують його бронь за підприємством, де він офіційно працевлаштований, а також документи, які підтверджують мету поїздки (а саме — відрядження).

На кордоні у чоловіків обов'язково перевірять документи, що надають право на виїзд за кордон під час воєнного стану Фото: ДПСУ

"Стаття 23 Закону України "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку" передбачає, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані, заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Отже, для того, щоб працівник міг виїхав за кордон у відрядження, необхідно, щоб підприємство, у якому він працює, належало до критично важливих підприємств, а сам працівник був заброньований на підставі рішення Міністерства економіки за таким підприємством", — каже Ярина Паш, молодша юристка АО "Місечко та Партнери".

Виїзд у відрядження для чоловіків дозволений, але лише якщо працівник заброньований за підприємством Фото: УНІАН

Дмитро Лазебний наголошує: у відрядження можуть виїхати лише заброньовані особи. Виїжджають такі заброньовані працівники на підставі п. 2-6 "Правил перетинання кордону".

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Які документи необхідно надати на кордоні:

витяг з наказу Міністерства економіки (згідно з пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 194) про бронювання такого працівника;

документи про відрядження такої особи за кордон (наказ підприємства (засвідчена копія) на відрядження за кордон).

Ігор Ясько повідомив: за кордон у відрядження можуть їхати і наукові працівники, і педагоги, адже вони мають право на відстрочку від мобілізації, і за умови надання на кордоні документів про відрядження вони теж можуть виїхати. "Потрібні військово-облікові документи із записом про надання відстрочки від призову (призову за мобілізацією), довідка, видана територіальним центром комплектування та соціальної підтримки для виїзду за кордон зазначених осіб, документи, що підтверджують мету перетину кордону (наприклад, наказ про відрядження за кордон)", — зазначає Ігор Ясько.

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Окрім права заброньованих працівників на відрядження, законно виїхати за кордон можуть представники деяких професійних груп. Проте, звичайно, за наявності потрібних для перетину кордону документів. Йдеться, зокрема, про водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб ЗСУ, населення України. Для цього обов'язково потрібна інформація про особу в інформаційній системі "Шлях".

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Працівники підприємств залізничного транспорту, спортсмени, тренери, судді, працівники на морських суднах і авіаційний персонал теж можуть залишити межі України. Проте у всіх таких категорій повинні бути документи, зокрема рішення про виїзд за кордон для залізничників, підтвердні документи про міжнародні змагання чи збори для спортсменів та тренерів, посвідчення особи моряка, довідка від закладу освіти, військово-облікові документи, список осіб суднового екіпажу та/або трудовий договір — для працівників на морських суднах, а для авіаційного персоналу — трудовий договір, підтвердження, надане Державіаслужбою, а також наказ суб’єкта авіаційної діяльності про відрядження особи за кордон, військово-облікові документи.

Студентам — заборонено. Чи можуть виїхати за кордон студенти іноземних вишів

З минулого року не припиняються палкі дискусії щодо того, чи можуть студенти виїхати за кордон під час воєнного стану. "Згідно із роз’ясненнями Державної прикордонної служби, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, які є здобувачами передвищої та вищої освіти, асистенти — стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, однак ця категорія громадян не має права виїжджати за кордон", — розповіла Ярина Паш. Адвокат Ігор Ясько теж каже, що цій категорії чоловіків виїзд наразі заборонений.

Держприкордонслужба надала роз'яснення щодо студентів іноземних вишів: вони не мають права виїжджати Фото: dpsu.gov.ua

Проте, на думку Дмитра Лазебного, є можливість довести право навчатися за кордоном через суд, і в такому випадку існує велика ймовірність, що студент врешті зможе виїхати.

"Чоловіки-студенти, які навчаються за межами України, можуть довести наявність у них права на виїзд за кордон виключно в судовому порядку, адже прикордонники таких осіб за кордон не випускають", — зазначив Лазебний. Він розповів про алгоритм дій.

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Що потрібно зробити студентам іноземних навчальних закладів для виїзду за кордон:

з’явитися зі всіма необхідними документами на пункт пропуску;

отримати в письмовому вигляді відмову в пропуску;

оскаржити письмову відмову до адміністративного суду.

Список документів для студентів, які розпочали навчання в іноземних вишах після початку воєнного стану:

паспорт громадянина України та закордонний;

громадянина України та закордонний; військово-обліковий документ про відстрочку від мобілізації;

документ про відстрочку від мобілізації; дозвіл керівника територіального центру комплектування (військкомату) на перетин кордону;

територіального центру комплектування (військкомату) на перетин кордону; студентський квиток/ студентська віза або ISIC-квиток;

студентська віза або ISIC-квиток; нотаріально завірені та перекладені на українську документи про навчання студента в закордонному виші;

в закордонному виші; для студентів, які вступили на навчання після 24 лютого 2022 року, має надійти ще й розпорядження від голови Держприкордонслужби (отриманням цього документу займається університет, що звертається до Міністерства освіти і науки України, Міністерство вже звертається до прикордонників, студент отримує PDF-звернення, яке в роздрукованому вигляді має показати під час перетину кордону).

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Головне питання – чи все ж дозволять прикордонники перетнути кордон, адже на сайті ДПСУ йдеться про те, що на кордоні громадян пропускають саме за рішенням співробітника ДПСУ. Тобто, співробітник може вирішити пропустити або ж не пропустити. "Такі випадки (коли не пропускали співробітники ДПСУ) були. Головні правила – не вступати у конфлікт і телефонувати на гарячу лінію, а також юристам, адвокатам, якщо ваші права порушують", — наголосив Ігор Ясько.

А за словами Дмитра Лазебного, якщо відповідне рішення приймається співробітником ДПСУ на підставі лише власного розсуду, без врахування вимог закону, скоріше за все, таке рішення буде з великою вірогідністю скасоване.

"Безпідставну та необґрунтовану відмову в перетині державного кордону можна оскаржити в судовому порядку (до відповідного адміністративного суду) чи в адміністративному (до Начальника органу охорони державного кордону)", — повідомив Дмитро Лазебний.