Відстрочка від мобілізації: Кабмін визначив норми скасування бронювання в Україні

Мобілізація 2023 року в Україні триває. Новий порядок бронювання працівників визначені у постанові 76 українського уряду.

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Військовозобов'язані в Україні можуть втратити відстрочку від мобілізації за певних умов. У постанові Кабміну № 76 визначено порядок встановлення та скасування бронювання у період дії воєнного стану.

Відстрочка від мобілізації 2023 року не діятиме у разі закінчення терміну відповідного бронювання для працівників. Пункт 12 "Порядку бронювання військовозобов'язаних" регулюється певними умовами, зокрема такими:

у разі завершення дії мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування на підприємстві, установі або закладі;

завершення на відповідному об'єкті процесу виробництва товарів та продукції, виконання робіт і надання послуг для забезпечення для потреб Збройних Сил, інших військових формувань;

ліквідації підприємства, органу державної влади, органу місцевого самоврядування, іншого державного органу, установи і організації;

позбавлення підприємства, організації та установи статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період органом, який ухвалив відповідне рішення стосовно визначення таких підприємств та установ, що є критично важливими для функціонування економіки в особливий період та забезпечення життєдіяльності населення;

звільнення військовозобов'язаного з підприємства, організації чи установи, з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування.

Нагадаємо, на початку травня мобілізація в Україні та воєнний стан були продовжені до серпня 2023 року. Депутати Верховної Ради затвердили укази президента стосовно пролонгації термінів воєнного стану та загальної мобілізації.

Також 18 травня видання ZN повідомило, що мобілізація 2023 року стосуватиметься не усіх всіх чоловіків. У разі надання документів у ТЦК та СП, які підтвердять обставину для відстрочки від призову у воєнний час, вона діятиме законно.