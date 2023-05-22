Отсрочка от мобилизации: Кабмин определил нормы отмены бронирования в Украине

Мобилизация в 2023 году в Украине продолжается. Новый порядок бронирования работников определен в постановлении 76 украинского правительства.

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Военнообязанные в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации при определенных условиях. В постановлении Кабмина №76 определен порядок установления и отмены бронирования в период действия военного положения.

Отсрочка от мобилизации 2023 года не будет действовать по истечении срока соответствующего бронирования для работников. Пункт 12 "Порядка бронирования военнообязанных" регулируется определенными условиями, в том числе:

в случае завершения действия мобилизационного задания (заказа) или его отмены на предприятии, учреждении или заведении;

завершение на соответствующем объекте процесса производства товаров и продукции, выполнения работ и предоставления услуг для обеспечения нужд Вооруженных Сил, других военных формирований;

ликвидации компании, органа госвласти, органа местного самоуправления, другого государственного органа, учреждения и организации;

лишение предприятия, организации и учреждения статуса критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период органом, который принял решение об определении таких предприятий и учреждений, которые критически важны для функционирования экономики в особый период и обеспечения жизнедеятельности населения;

увольнение военнообязанного с предприятия, организации или учреждения, из органа государственной власти, другого государственного органа, органа местного самоуправления.

Напомним, в начале мая мобилизация в Украине и военное положение были продлены до августа 2023 года. Депутаты Верховной Рады утвердили указы президента о пролонгации сроков военного положения и всеобщей мобилизации.

Также 18 мая издание ZN сообщило, что мобилизация 2023 будет касаться не всех мужчин. В случае предоставления документов в ТЦК и СП, которые подтвердят обстоятельство отсрочки от призыва в военное время, оно будет действовать законно.