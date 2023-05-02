Мобилизацию и военное положение в Украине продлили до августа — решение Рады

По словам нардепа Ярослава Железняка, положения вступят в силу 20 мая и продлятся еще 90 дней.

Related video

Верховная Рада Украины утвердила указы президента о продлении сроков военного положения и общей мобилизации. Об этом во вторник, 2 мая, говорится на официальном сайте ВР.

Как рассказал народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк, срок действия военного положения и мобилизации в Украине продолжается с 5 часов 30 минут 20 мая 2023 года сроком на 90 суток, то есть до 18 августа 2023.

"Это было уже седьмое голосование парламента за военное положение с начала войны. За соответствующие постановления №9259 и №9260 — 324 и 333 голосов", — отметил Железняк.

Напомним, ранее соответствующие указы подписал президент Украины Владимир Зеленский. До этого военное положение и мобилизация были продлены 19 февраля на три месяца – до 18 мая.

Военное положение в Украине

Согласно закону "О правовом режиме военного положения", речь идет об особом правовом режиме, который вводят в Украине или в отдельных ее регионах в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности для государственной независимости Украины или ее территориальной целостности. Во время военного положения ограничивается свобода передвижения, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну, устанавливается комендантский час.

В областях и отдельных населенных пунктах, где введено военное положение, могут создаваться временные государственные органы – военно-гражданские администрации.

Напомним, президент Владимир Зеленский порекомендовал главнокомандующему Вооруженных сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а вместо них ставить на эти должности получивших ранения военнослужащих.

Важно