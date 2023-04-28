Зеленский "серьезно" рекомендовал Залужному отправлять военкомов на фронт, — Резников

Глава государства, как утверждает министр обороны, считает, что защитники с боевым опытом лучше знают, как правильно проводить мобилизационные мероприятия в тылу.

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Лидер Украины Владимир Зеленский порекомендовал главнокомандующему Вооруженных Сил Украины Валерию Залужному отправлять военкомов на фронт, а вместо них ставить на эти должности получивших ранений военнослужащих ВСУ. Об этом 28 апреля сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в ходе брифинга.

По его словам, реформа территориальных центров комплектования (бывшие военкоматы) уже давно актуальна, в связи с чем президент Украины и предложил главнокомандующему такую "серьезную рекомендацию".

"А на их место (сотрудников ТЦК) направлять получивших ранения военнослужащих героев, которые знают, как правильно проводить работу по продолжению мобилизационных мероприятий", — заявил министр обороны.

Напомним, 27 апреля, министр обороны Украины Алексей Резников в интервью приоткрыл немного подробностей о будущем контрнаступлении ВСУ. По его словам наступательная операция Сил обороны произойдет неожиданно, но украинцы все поймут.

Также министр оборонного ведомства заверил, что Украина обязательно получит в ближайшем будущем боевую авиацию от стран-союзников.

28 апреля во время брифинга Резников сообщил, что в общем и глобальном смысле украинские военнослужащие готовы к анонсированному контрнаступлению Украины, которое пройдет при задействовании большого количества бронированных машин разного типа.