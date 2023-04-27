"Произойдет неожиданно": Резников рассказал, как украинцы узнают о начале контрнаступления

По словам главы Минобороны, наступательная операция Сил обороны должна быть сюрпризом для всех, ведь чем дольше детали контрнаступления удастся сохранить в секрете — тем успешнее оно будет.

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Министр обороны Украины Алексей Резников приоткрыл немного подробностей о будущем контрнаступлении ВСУ, дата которого остается засекреченной. Об этом он рассказал в новом интервью изданию "РБК-Украина" 27 апреля.

Заместитель главы ведомства Анна Маляр ранее призвала украинцев не спрашивать и не говорить много публично о контрнаступлении ВСУ, ведь это можно только навредить. Отсюда возникает вопрос, смогут ли граждане понять, что все "началось".

"Я очень надеюсь, что это произойдет неожиданно и для вас тоже. Потому что в этом и смысл военной операции – никто не должен знать, что она началась. Чем дольше не будет знать враг, тем больше вероятности, что она пройдет успешно", — говорит Алексей Резников.

Понять это можно будет, как отметил глава Минобороны, при помощи различных ресурсов по типу Deep State, которыми занимаются OSINT. Кроме того, бойцы Вооруженные сил Украины также имеют выход в интернет и страницы в социальных сетях, поэтому их реакция и желание рассказать о новых успехах не заставит себя ждать.

"Плюс наши хлопцы социально и медийно активные. Залетая в очередное освобожденное село, они сразу делают селфи, короткие стримы. И все все понимают", — продолжает Алексей Резников.

При этом, по его мнению у общества слегка перегреты ожидания от контрнаступления. Речь идет как об украинцах, так и про Запад, но это нормальная реакция после ряда успехов украинских защитников в прошло году.

В Минобороны поэтому регулярно делают заявления, в которых призывают не завышать собственные ожидания, чтобы не было разочарования.

Напомним, 21 апреля Алексей Резников заявлял, что Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, а оборонные закупки лишь приближают победу в войне с российской агрессией.