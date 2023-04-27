"Відбудеться несподівано": Резніков розповів, як українці дізнаються про початок контрнаступу

За словами глави Міноборони, наступальна операція Сил оборони має бути сюрпризом для всіх, адже чим довше деталі контрнаступу вдасться зберегти в секреті — тим успішнішим вiн буде.

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Міністр оборони України Олексій Резніков відкрив трохи подробиць про майбутній контрнаступ ЗСУ, дата якого залишається засекреченою. Про це він розповів у новому інтерв'ю виданню "РБК-Україна" 27 квітня.

Заступниця голови відомства Ганна Маляр раніше закликала українців не питати і не говорити багато публічно про контрнаступ ЗСУ, адже це можна лише нашкодити. Звідси виникає питання, чи зможуть громадяни зрозуміти, що все почалося.

"Я дуже сподіваюся, що це станеться несподівано і для вас теж. Тому що в цьому і сенс військової операції — ніхто не повинен знати, що вона почалася. Чим довше не знатиме ворог, тим більша ймовірність, що вона пройде успішно", — каже Олексій Резніков.

Зрозуміти це можна буде, як зазначив глава Міноборони, за допомогою різних ресурсів типу Deep State, якими займаються OSINT. Крім того, бійці Збройних сил України також мають вихід в інтернет та сторінки в соціальних мережах, тому їхня реакція та бажання розповісти про нові успіхи не змусять себе чекати.

"Плюс наші хлопці соціально та медійно активні. Залітаючи до чергового звільненого села, вони одразу роблять селфі, короткі стрими. І всі все розуміють", — продовжує Олексій Резніков.

Водночас, на його думку, у суспільства трохи перегріті очікування від контрнаступу. Йдеться як про українців, так і про Захід, але це нормальна реакція після низки успіхів українських захисників минулого року.

У Міноборони регулярно роблять заяви, в яких закликають не завищувати власні очікування, щоби не було розчарування.

Нагадаємо, 21 квітня Олексій Резніков заявляв, що Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО, а оборонні закупівлі лише наближають перемогу у війні з російською агресією.