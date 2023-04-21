Україна досягла безпрецедентного рівня сумісності з НАТО, — Рєзніков

Міністр оборони зазначив, що важливим показником тісного зв'язку є співпраця з Києва закупівельною агенцією Альянсу, оскільки оборонні закупівлі наблизять перемогу у війні проти РФ.

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Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО та де-факто вже є частиною простору безпеки Альянсу. Про це заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков на зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Насамперед український міністр підкреслив знаковість того, що Україна співпрацюватиме із закупівельною агенцією НАТО.

"Я радий, що отримав зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, закупівельною агенцією НАТО. Це буде включати Національний огляд закупівель і найкращі у своєму роді поради для Міністерства оборони України", — написав Рєзніков.

Він нагадав, що Україні необхідні серйозні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, крім того, це інвестиція в успішне майбутнє після війни.

"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми, де-факто, вже є частиною простору безпеки Альянсу. Я висловив сподівання, що це прискорить ухвалення політичних рішень щодо інтеграції нашої країни до НАТО", — сказав міністр.

Нагадаємо, сьогодні, 21 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що всі союзники з НАТО згодні з тим, щоб Україна зрештою стала членом альянсу після закінчення війни.

Нагадаємо, 20 квітня генсека НАТО помітили у центрі Києва. За інформацією ЗМІ, Єнс Столтенберг приїхав продемонструвати свою підтримку українцям перед контрнаступом ЗСУ.

Також генсек відвідав Бучу. За словами мера Анатолія Федорчука, наслідки руйнувань та злочинів РФ вразили Столтенберга. Федорчук подарував представнику НАТО монету із символами Бучі, виготовлену із ворожих куль.

20 квітня голова постійної делегації України у парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв заявив, що поїздка Столтенберга свідчить про існування консенсусу щодо членства України в НАТО.