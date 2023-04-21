Украина достигла беспрецедентного уровня совместимости с НАТО, — Резников

Министр обороны отметил, что важным показателем тесной связи является сотрудничество с Киева закупочным агентством Альянса, поскольку оборонные закупки приблизят победу в войне против РФ.

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Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО и де-факто, уже является частью пространства безопасности Альянса. Об этом заявил министр обороны Украины на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В первую очередь украинский министр подчеркнул знаковость того, что Украина будет сотрудничать с закупочным агентством НАТО.

"Я рад, что получил зеленый свет для нашего тесного сотрудничества с NSPA, закупочным агентством НАТО. Это будет включать в себя Национальный обзор закупок и лучшие в своем роде советы для Министерства обороны Украины", — написал Резников.

Резников напомнил, что Украине необходимы серьезные оборонные закупки как для того, чтобы выиграть войну, кроме того — это инвестиция в успешное будущее после войны.

"Украина достигла беспрецедентного уровня оперативной совместимости с НАТО. Мы, де-факто, уже являемся частью пространства безопасности Альянса. Я выразил надежду, что это ускорит принятие политических решений по интеграции нашей страны в НАТО", — сказал министр.

Напомним, сегодня, 21 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по НАТО согласны с тем, чтобы Украина в конечном итоге стала членом альянса после окончания войны.

Напомним, 20 апреля генсека НАТО заметили в центре Киева. По информации СМИ, Йенс Столтенберг приехал продемонстрировать свою поддержку украинцам перед контрнаступлением ВСУ.

Также генсек посетил Бучу. По словам мэра Анатолия Федорчука, последствия разрушений и преступлений РФ поразили Столтенберга. Федорчук подарил представителю НАТО монету с символами Бучи, изготовленную из вражеских пуль.

20 апреля глава постоянной делегации Украины в парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев заявил, что поездка Столтенберга свидетельствует о существовании консенсуса относительно членства Украины в НАТО.