Зеленський "серйозно" рекомендував Залужному відправляти військкомів на фронт, — Резніков

Голова держави, як стверджує міністр оборони, вважає, що захисники з бойовим досвідом краще знають, як правильно проводити мобілізаційні заходи в тилу.

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Лідер України Володимир Зеленський порекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти військкомів на фронт, а замість них ставити на ці посади військовослужбовців ЗСУ, які отримали поранення. Про це 28 квітня повідомив міністр оборони України Олексій Резніков під час брифінгу.

За його словами, реформа територіальних центрів комплектування (колишні військкомати) вже давно є актуальною, у зв'язку з чим президент України і запропонував головнокомандувачу таку "серйозну рекомендацію".

"А на їхнє місце (співробітників ТЦК) направляти військовослужбовців-героїв, що отримали поранення, і котрі знають, як правильно проводити роботу з продовження мобілізаційних заходів", — заявив міністр оборони.

Нагадаємо, 27 квітня, міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю відкрив трохи подробиць про майбутній контрнаступ ЗСУ. За його словами, наступальна операція Сил оборони відбудеться несподівано, але українці все зрозуміють.

Також міністр оборонного відомства запевнив, що Україна обов'язково отримає в найближчому майбутньому бойову авіацію від країн-союзників.

28 квітня під час брифінгу Резніков повідомив, що в загальному та глобальному сенсі українські військовослужбовці готові до анонсованого контрнаступу України, який пройде із залучення великої кількості броньованих машин різного типу.