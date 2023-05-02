Мобілізацію та воєнний стан в Україні продовжили до серпня — рішення Ради

За словами нардепа Ярослава Железняка, положення набудуть чинності 20 травня і продовжаться ще 90 днів.

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Верховна Рада України затвердила укази президента про продовження термінів воєнного стану та загальної мобілізації. Про це у вівторок, 2 травня, йдеться на офіційному сайті ВР.

Як розповів народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк, термін дії воєнного стану та мобілізації в Україні триває з 5 годин 30 хвилин 20 травня 2023 року терміном на 90 діб, тобто до 18 серпня 2023 року.

"Це було вже сьоме голосування парламенту за воєнний стан з початку війни. За відповідні постанови №9259 та №9260 – 324 та 333 голоси", – зазначив Железняк.

Нагадаємо, що раніше відповідні укази підписав президент України Володимир Зеленський. До цього воєнний стан та мобілізація були продовжені 19 лютого на три місяці – до 18 травня.

Воєнний стан в Україні

Згідно із законом "Про правовий режим воєнного стану", йдеться про особливий правовий режим, який запроваджують в Україні або в окремих її регіонах у разі збройної агресії або загрози нападу, небезпеки для державної незалежності України або її територіальної цілісності. Під час воєнного стану обмежується свобода пересування, військовозобов'язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, встановлюється комендантська година.

В областях та окремих населених пунктах, де введено воєнний стан, можуть створюватися тимчасові державні органи – військово-цивільні адміністрації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський порекомендував головнокомандувачу Збройних сил України Валерію Залужному відправляти військкомів на фронт, а замість них ставити на ці посади військовослужбовців.

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