В Украине продлять мобилизацию и военное положение: Зеленский внес законопроекты

Согласно тексту документа, военное положение и мобилизацию предлагают продлить на 90 дней, начиная с 20 мая.

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В понедельник, 1 мая, в парламенте зарегистрировали проект законов от президента Украины Владимира Зеленского касательно военного положения и мобилизации. С законопроектами можно ознакомиться на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно документам, зарегистрированным в Верховной Раде Президентом Украины Владимиром Зеленским, мобилизацию и военное положение продлят на 90 дней с 20 мая.

Военное положение лидер Украины планирует продлить на 90 дней, начиная с 20 мая. Таким образом 18 августа можно говорить об еще одном истекшем сроке касательно военного положения в стране.

Военное положение – это особый правовой режим, вводимый в стране или в отдельных ее регионах в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости, ее территориальной целостности.

В последний раз военное положение и мобилизация были продлены 19 февраля на три месяца – до 18 мая.

Мобилизация в Украине: сколько будет длиться еще

Президент Украины Владимир Зеленский также внес в парламент проект закона о том, что в стране необходимо продлить мобилизацию.

В последний раз военное положение и мобилизация были продлены 19 февраля на три месяца – до 18 мая.

Мобилизация — это комплекс мер, направленных на перевод государственной инфраструктуры и военных сил страны в военное положение в связи с чрезвычайными условиями внутри страны или за ее пределами.

Напомним, 19 ноября 2022 года Верховная Рада продлила в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней. До этого нардепы уже голосовали за продолжение военного положения в стране.

Отметим, что 8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней. Проекты закона находились на рассмотрение профильного комитета парламента, а нардепы анонсировали, что особый правовой режим с большой долей вероятности будет продлен до 19 февраля 2023 года.