Рада продлила в Украине военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней (фото)

Особый правовой режим, как и всеобщий призыв военнообязанных граждан, продлятся как минимум до 19 февраля 2023 года.

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Верховная Рада продлила военное положение в Украине на 90 дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

По его словам, в среду, 16 ноября, Верховная Рада продлила военное положение в Украине и всеобщую мобилизацию на 90 дней.

Особый правовой режим в стране, согласно предложению президента Владимира Зеленского, будет действовать до 19 февраля 2023 года.

Законопроект №8189, который предусматривает продление военного положения в Украине, поддержали 294 народных депутата, а проект закона №8190 о продолжении срока проведения всеобщей мобилизации — 297 парламентариев.

Ярослав Железняк в своей публикации отметил, что это уже пятый раз, когда Верховная Рада голосует за особый правовой режим в стране с начала полномасштабного вторжения: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и 16 ноября.

Нардеп от "Голоса" также добавил, что перед голосованием о продлении военного положения и всеобщей мобилизации с трибуны парламента никто не докладывал, хотя ранее с короткой речью выступал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

[ + – ] Верховная Рада продлила военное положение в Украине

Отметим, что 8 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты, которые предусматривают продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине на 90 дней. Проекты закона находились на рассмотрение профильного комитета парламента, а нардепы анонсировали, что особый правовой режим с большой долей вероятности будет продлен до 19 февраля 2023 года.

Через несколько часов Офис президента обнародовал тексты законопроектов, которыми предлагается продлить военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине. Глава государства Владимир Зеленский своим проектами законов также поручил предупредить генерального секретаря ООН и зарубежных представителей об ограничении прав и свобод в украинских регионах, пока действует военное время.